В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "РСЧС, Тамбовская область... "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении.

