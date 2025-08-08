https://ria.ru/20250808/trevoga-2034051854.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "РСЧС, Тамбовская область... "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении.
