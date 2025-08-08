https://ria.ru/20250808/trevoga-2034044069.html

В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Тelegram-канале. "Опасность по БПЛА, Херсонская область", - сообщил он.

