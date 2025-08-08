https://ria.ru/20250808/trevoga-2034044069.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Тelegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T00:23:00+03:00
2025-08-08T00:23:00+03:00
2025-08-08T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Тelegram-канале. "Опасность по БПЛА, Херсонская область", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА