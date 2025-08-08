https://ria.ru/20250808/tramp-2034254399.html
Трамп пообещал предоставить данные об урегулировании на Украине
Трамп пообещал предоставить данные об урегулировании на Украине - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп пообещал предоставить данные об урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного позже" предоставит данные об украинском урегулировании. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:11:00+03:00
2025-08-08T23:11:00+03:00
2025-08-08T23:11:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного позже" предоставит данные об украинском урегулировании. "Мы работаем над еще одной ситуацией, между Россией и Украиной. У нас будет больше информации для вас немного попозже", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.
https://ria.ru/20250808/ssha-2034242653.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп пообещал предоставить данные об урегулировании на Украине
Трамп заявил, что позже предоставит информацию об украинском урегулировании