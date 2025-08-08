Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал предоставить данные об урегулировании на Украине
23:11 08.08.2025
Трамп пообещал предоставить данные об урегулировании на Украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного позже" предоставит данные об украинском урегулировании. "Мы работаем над еще одной ситуацией, между Россией и Украиной. У нас будет больше информации для вас немного попозже", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного позже" предоставит данные об украинском урегулировании.
"Мы работаем над еще одной ситуацией, между Россией и Украиной. У нас будет больше информации для вас немного попозже", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа
