Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
16:50 08.08.2025 (обновлено: 16:58 08.08.2025)
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения", — написал он в соцсети Truth Social.Кроме того, США подпишут с обеими республиками двусторонние соглашения о совместном экономическом развитии.Мирный договор между Ереваном и Баку должен завершить карабахский конфликт, который продолжается с начала 1990-х.При этом Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване заявляли, что не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.Накануне агентство Reuterts написало, что Армения готова предоставить США эксклюзивные права на освоение Зангезурского коридора. Предполагается, что его назовут "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а США будут сдавать в субаренду землю консорциуму по инфраструктуре и управлению.
в мире, сша, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, дональд трамп
В мире, США, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения", — написал он в соцсети Truth Social.
В Армении опасаются потери территорий после переговоров Пашиняна и Алиева
7 августа, 17:13
Кроме того, США подпишут с обеими республиками двусторонние соглашения о совместном экономическом развитии.
Мирный договор между Ереваном и Баку должен завершить карабахский конфликт, который продолжается с начала 1990-х.
При этом Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване заявляли, что не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
Накануне агентство Reuterts написало, что Армения готова предоставить США эксклюзивные права на освоение Зангезурского коридора. Предполагается, что его назовут "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а США будут сдавать в субаренду землю консорциуму по инфраструктуре и управлению.
Ереван предложил "открыть ворота" с Азербайджаном
29 июля, 20:17
 
В мире, США, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Дональд Трамп
 
 
