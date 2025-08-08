Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
Трамп заявил, что Пашинян и Алиев подпишут мирное соглашение
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения", — написал он в соцсети Truth Social.
Кроме того, США подпишут с обеими республиками двусторонние соглашения о совместном экономическом развитии.
При этом Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване заявляли, что не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
Накануне агентство Reuterts написало, что Армения готова предоставить США эксклюзивные права на освоение Зангезурского коридора. Предполагается, что его назовут "Маршрутом Трампа для международного мира и процветания". Коридор будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а США будут сдавать в субаренду землю консорциуму по инфраструктуре и управлению.
