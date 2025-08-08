https://ria.ru/20250808/tramp-2034074683.html
В Вашингтоне увеличат число полицейских на улицах
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об усилении присутствия сотрудников правоохранительных органов в Вашингтоне на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности (DOGE), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Президент Трамп отдал распоряжение об увеличении присутствия федеральных правоохранительных органов, чтобы защитить невинных граждан. С сегодняшнего вечера (четверга - ред.) злостные преступники больше не найдут убежища в (столичном - ред.) округе Колумбия", - приводит слова Левитт газета Hill. По данным издания, эти меры коснутся более десятка различных ведомств, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), Иммиграционную и таможенную полицию (ICE), Управление по борьбе с наркотиками (DEA), а также Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF). Как отмечает Hill, усиление присутствия правоохранителей в городе продлится семь дней. Ранее телеканал ABC сообщал, что в начале августа в федеральном округе Колумбия 19-летний бывший сотрудник DOGE Эдвард Користин подвергся нападению двух подростков, которые пытались угнать его автомобиль. Подростков задержали на месте преступления, сообщал телеканал.
