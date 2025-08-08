https://ria.ru/20250808/tramp-2034074683.html

В Вашингтоне увеличат число полицейских на улицах

В Вашингтоне увеличат число полицейских на улицах - РИА Новости, 08.08.2025

В Вашингтоне увеличат число полицейских на улицах

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об усилении присутствия сотрудников правоохранительных органов в Вашингтоне на фоне повышения уровня преступности РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T09:10:00+03:00

2025-08-08T09:10:00+03:00

2025-08-08T09:10:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

колумбия

дональд трамп

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972948840_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_30bcb8137eecd83b8c5cd797a6c90f79.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об усилении присутствия сотрудников правоохранительных органов в Вашингтоне на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности (DOGE), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. "Президент Трамп отдал распоряжение об увеличении присутствия федеральных правоохранительных органов, чтобы защитить невинных граждан. С сегодняшнего вечера (четверга - ред.) злостные преступники больше не найдут убежища в (столичном - ред.) округе Колумбия", - приводит слова Левитт газета Hill. По данным издания, эти меры коснутся более десятка различных ведомств, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), Иммиграционную и таможенную полицию (ICE), Управление по борьбе с наркотиками (DEA), а также Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF). Как отмечает Hill, усиление присутствия правоохранителей в городе продлится семь дней. Ранее телеканал ABC сообщал, что в начале августа в федеральном округе Колумбия 19-летний бывший сотрудник DOGE Эдвард Користин подвергся нападению двух подростков, которые пытались угнать его автомобиль. Подростков задержали на месте преступления, сообщал телеканал.

https://ria.ru/20250808/neft-2033792986.html

https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034071866.html

вашингтон (штат)

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп, фбр