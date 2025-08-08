https://ria.ru/20250808/tramp-2034063515.html
Глава РФПИ оценил ответ Трампа о встрече с Путиным
Глава РФПИ оценил ответ Трампа о встрече с Путиным - РИА Новости, 08.08.2025
Глава РФПИ оценил ответ Трампа о встрече с Путиным
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T06:20:00+03:00
2025-08-08T06:20:00+03:00
2025-08-08T09:36:00+03:00
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. Ранее Трамп заявил журналистам, что встреча Путина с Зеленским не является условием для саммита США — Россия. "Четкий ответ снова опровергает фейковые новости", — написал Дмитриев.
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034055677.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ оценил ответ Трампа о встрече с Путиным
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ответ Трампа о встрече с Путиным опроверг фейки
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп