Глава РФПИ оценил ответ Трампа о встрече с Путиным

2025-08-08T06:20:00+03:00

2025-08-08T06:20:00+03:00

2025-08-08T09:36:00+03:00

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х высоко оценил "четкий" ответ президента США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. Ранее Трамп заявил журналистам, что встреча Путина с Зеленским не является условием для саммита США — Россия. "Четкий ответ снова опровергает фейковые новости", — написал Дмитриев.

Дарья Буймова

