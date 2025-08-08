Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
01:52 08.08.2025 (обновлено: 13:02 08.08.2025)
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
армения
азербайджан
в мире
ильхам алиев
дональд трамп
никол пашинян
сша
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение во время своего визита в Белый дом."Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Трамп также добавил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.
армения, азербайджан, в мире, ильхам алиев, дональд трамп, никол пашинян, сша
Армения, Азербайджан, В мире, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Никол Пашинян, США
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение во время своего визита в Белый дом.
"Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также добавил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.
Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку
АрменияАзербайджанВ миреИльхам АлиевДональд ТрампНикол ПашинянСША
 
 
