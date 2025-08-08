https://ria.ru/20250808/tramp-2034049146.html
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 08.08.2025
Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное... РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение во время своего визита в Белый дом."Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Трамп также добавил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.
