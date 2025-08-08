https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034215384.html

Татарстан и Малайзия готовы расширять сотрудничество в разных сферах

КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии и готов развивать сотрудничество в нефтегазовой и нефтехимической сфере, судостроении, сельском хозяйстве, халяль-индустрии и сфере высоких технологий, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов в пятницу встретился с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который посещает Казань в рамках первого официального визита в Россию. "Раис Татарстана сообщил, что Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности, со штатами Джохор и Саравак. По итогам прошлого года зафиксирован рост взаимного товарооборота. Позитивная динамика продолжается и в этом году. Рустам Минниханов заметил, что республика готова продолжить работу с малазийскими компаниями в нефтегазовой и нефтехимической сфере", - говорится в сообщении. Также в сотрудничестве заинтересован, например, Зеленодольский судостроительный завод. Минниханов отметил хорошие перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства, халяль-индустрии и в области высоких технологий. В частности, он пригласил малайзийских коллег на международный форум Kazan Digital Week в сентябре этого года. "Наша республика - пилотный регион по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. Это еще одна перспективная сфера для нашего взаимодействия. Малайзия имеет огромный опыт в развитии исламских финансов. В рамках нашего визита в Малайзию в августе прошлого года государственные служащие Татарстана прошли стажировку по направлению "Государственная политика и исламские финансы", - сказал глава Татарстана. Помимо этого, Минниханов отметил важность гуманитарных контактов в образовании, в том числе исламском образовании, культуре, туризме и спорте. Значимым фактором укрепления долгосрочных отношений России и Малайзии он также назвал международное молодежное сотрудничество. Этому способствует развитие международной сети школьных клубов дипломатии "Движения первых". "В декабре прошлого года мы познакомились с деятельностью Национального молодежного совета Малайзии, посетили международный молодежный центр в Куала-Лумпур. В эти дни самые активные участники из школ Малайзии гостят в нашей республике, где проходит казанский этап международного лагеря "Друзья" - 20 школьников из Татарстана и 10 - из Малайзии. А осенью этого года в Куала-Лумпуре пройдет наш совместный молодежный лагерь, в котором примут участие уже 200 подростков из Татарстана и Малайзии", - рассказал Минниханов. Султан Ибрагим отметил, что визит в Казань является подтверждением приверженности Малайзии к расширению и углублению сотрудничества с Татарстаном. По его словам, есть большой потенциал для укрепления взаимодействия в нефтехимии, инновациях, исламских финансах и секторе халяль, расширяются академические обмены между вузами. Возобновление авиасообщения между Россией и Малайзией откроет новые пути для развития туризма и коммерции. "Искренне надеюсь, что данный визит в вашу республику придаст новый толчок укреплению взаимоотношений между Малайзией и Татарстаном", - сказал он.

