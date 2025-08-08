Рейтинг@Mail.ru
05:23 08.08.2025 (обновлено: 05:45 08.08.2025)
Суд в Приморье вернул прокурору дело обвиняемого в бандитизме
Суд в Приморье вернул прокурору дело обвиняемого в бандитизме
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Приморский краевой суд вернул уголовное дело обвиняемого в бандитизме Александра Ясина на доследование, срок его ареста продлён ещё на три месяца, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. "Приморский краевой суд постановил уголовное дело в отношении Ясина и Бычкова возвратить прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. Одновременно судом Ясину и Бычкову продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 26 ноября 2025 года", - рассказала Оленева. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов вооруженная банда Ясина "Трифоновские" нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Ясину предъявлено обвинение в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия и уклонении от уплаты налогов, в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве и отмывании денег. Ясин за 2017-2019 годы не уплатил налоги в общей сумме не менее 181 миллиона рублей, сообщало следственное управление СК. На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест на общую сумму 236 миллионов рублей. Вынесено решение о сносе незаконно построенных торговых центров Ясина "Гранд" и "Союз". Также следствие сообщало, что фигурант, помимо прочего, в 2003 году являясь совладельцем научно-исследовательского судна "Академик Виноградов", организовал убийство другого совладельца для самостоятельного использования судна. Жертву убили из огнестрельного оружия другие члены банды. Также, по данным следствия, в 2005 году по указанию Ясина похитили и убили представителя другой преступной группы.
