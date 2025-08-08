https://ria.ru/20250808/ssha-2034251173.html
В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара
в мире
катар
сша
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Democracy Defenders Fund потребовала проведения федерального расследования в связи с принятием администрации американского президента Дональда Трампа самолета Boeing 747-8 от Катара, сообщает телеканал CBS. Согласно меморандуму, с которым ознакомился телеканал, группа обратилась к генеральному инспектору министерства обороны США и в счётную палату с просьбой расследовать, нарушил ли Пентагон какие-либо законы и допустил ли злоупотребления, приняв подарок от Катара. Ранее власти Катара передали США Boeing 747-8, предназначенный на замену старого президентского самолета Air Force One. Новое воздушное судно более чем на пять метров длиннее действующего борта, используемого главой государства. Самолет оценивается в 400 миллионов долларов, это рекордно дорогой подарок американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер Джо Байден получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов.
катар
сша
