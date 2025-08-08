Рейтинг@Mail.ru
В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/ssha-2034251173.html
В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара
В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара - РИА Новости, 08.08.2025
В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара
Американская некоммерческая организация Democracy Defenders Fund потребовала проведения федерального расследования в связи с принятием администрации... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:22:00+03:00
2025-08-08T22:22:00+03:00
в мире
катар
сша
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033328327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71d358b97cffbb3e238b1729d90b2ddc.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Democracy Defenders Fund потребовала проведения федерального расследования в связи с принятием администрации американского президента Дональда Трампа самолета Boeing 747-8 от Катара, сообщает телеканал CBS. Согласно меморандуму, с которым ознакомился телеканал, группа обратилась к генеральному инспектору министерства обороны США и в счётную палату с просьбой расследовать, нарушил ли Пентагон какие-либо законы и допустил ли злоупотребления, приняв подарок от Катара. Ранее власти Катара передали США Boeing 747-8, предназначенный на замену старого президентского самолета Air Force One. Новое воздушное судно более чем на пять метров длиннее действующего борта, используемого главой государства. Самолет оценивается в 400 миллионов долларов, это рекордно дорогой подарок американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер Джо Байден получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250512/katar-2016415071.html
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033328327_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_4b856582dbcf00f83eacdd0aadaaca93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Катар, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара

CBS: в США потребовали расследовать принятие Трампом Boeing 747-8 от Катара

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Democracy Defenders Fund потребовала проведения федерального расследования в связи с принятием администрации американского президента Дональда Трампа самолета Boeing 747-8 от Катара, сообщает телеканал CBS.
Согласно меморандуму, с которым ознакомился телеканал, группа обратилась к генеральному инспектору министерства обороны США и в счётную палату с просьбой расследовать, нарушил ли Пентагон какие-либо законы и допустил ли злоупотребления, приняв подарок от Катара.
Ранее власти Катара передали США Boeing 747-8, предназначенный на замену старого президентского самолета Air Force One. Новое воздушное судно более чем на пять метров длиннее действующего борта, используемого главой государства. Самолет оценивается в 400 миллионов долларов, это рекордно дорогой подарок американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер Джо Байден получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов.
Boeing 747-8 компании Qatar Amiri Flight - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета
12 мая, 07:04
 
В миреКатарСШАДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала