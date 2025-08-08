https://ria.ru/20250808/ssha-2034251173.html

В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара

В США потребовали расследовать принятие Трампом самолета от Катара - РИА Новости, 08.08.2025

в мире

катар

сша

дональд трамп

джо байден

министерство обороны сша

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Democracy Defenders Fund потребовала проведения федерального расследования в связи с принятием администрации американского президента Дональда Трампа самолета Boeing 747-8 от Катара, сообщает телеканал CBS. Согласно меморандуму, с которым ознакомился телеканал, группа обратилась к генеральному инспектору министерства обороны США и в счётную палату с просьбой расследовать, нарушил ли Пентагон какие-либо законы и допустил ли злоупотребления, приняв подарок от Катара. Ранее власти Катара передали США Boeing 747-8, предназначенный на замену старого президентского самолета Air Force One. Новое воздушное судно более чем на пять метров длиннее действующего борта, используемого главой государства. Самолет оценивается в 400 миллионов долларов, это рекордно дорогой подарок американскому президенту. К примеру, предыдущий американский лидер Джо Байден получил за время на посту подарков на 250 тысяч долларов.

