Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 08.08.2025 (обновлено: 21:34 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/ssha-2034242653.html
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа
Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за Россией, утверждает... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T20:54:00+03:00
2025-08-08T21:34:00+03:00
в мире
сша
россия
республика крым
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899505733_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_95601cd9db431570a50df16b584828cc.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за Россией, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. &quot;Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине &lt;...&gt;, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным&quot;, — указано в публикации.По данным агентства, соглашение подтвердит закрепление за Россией новых регионов. Идет ли речь о юридическом признании, в сообщении не уточняется. США стремятся при этом заручиться поддержкой соглашения со стороны Украины и ее европейских союзников, добавил Bloomberg. Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html
https://ria.ru/20250807/tramp-2034039877.html
https://ria.ru/20250808/vstrecha-2034130308.html
сша
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899505733_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_4051a232c162729950d32589aae613cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, республика крым, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Дональд Трамп
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа

Bloomberg: США и Россия работают над договором об окончании конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на одной из улиц Донецка
Российские флаги на одной из улиц Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Российские флаги на одной из улиц Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за Россией, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине <...>, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — указано в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
7 августа, 17:21
По данным агентства, соглашение подтвердит закрепление за Россией новых регионов. Идет ли речь о юридическом признании, в сообщении не уточняется.
США стремятся при этом заручиться поддержкой соглашения со стороны Украины и ее европейских союзников, добавил Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп выступает в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне. 7 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты с Зеленским
7 августа, 23:31

Встреча Путина и Трампа

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Госдуме оценили предстоящую встречу Путина и Трампа
Вчера, 13:17
 
В миреСШАРоссияРеспублика КрымВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала