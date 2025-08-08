СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа
Bloomberg: США и Россия работают над договором об окончании конфликта на Украине
Российские флаги на одной из улиц Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за Россией, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«
"Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине <...>, американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — указано в публикации.
По данным агентства, соглашение подтвердит закрепление за Россией новых регионов. Идет ли речь о юридическом признании, в сообщении не уточняется.
США стремятся при этом заручиться поддержкой соглашения со стороны Украины и ее европейских союзников, добавил Bloomberg.
Встреча Путина и Трампа
В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.