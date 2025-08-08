https://ria.ru/20250808/ssha-2034050134.html

В США прекратили программу "Солнечная энергия для всех"

В США прекратили программу "Солнечная энергия для всех" - РИА Новости, 08.08.2025

В США прекратили программу "Солнечная энергия для всех"

Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T02:07:00+03:00

2025-08-08T02:07:00+03:00

2025-08-08T02:07:00+03:00

в мире

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792372466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40df2a95a8368df533a5a9fec6cd327c.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена, сообщил глава агентства Ли Зелдин в соцсети Х. "Сегодня Агентство по охране окружающей среды при администрации (Дональда) Трампа объявляет, что мы окончательно прекращаем программу "Солнечная энергия для всех", экономя налогоплательщикам США еще 7 миллиардов долларов!" – написал Зелдин. По словам Зелдина, данная программа была ликвидирована в рамках "единого, большого, красивого" законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени. Как сообщает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.

https://ria.ru/20230510/nauka-1868385839.html

https://ria.ru/20250228/ssha-2002095510.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден