В США прекратили программу "Солнечная энергия для всех" - РИА Новости, 08.08.2025
02:07 08.08.2025
В США прекратили программу "Солнечная энергия для всех"
В США прекратили программу "Солнечная энергия для всех"
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена, сообщил глава агентства Ли Зелдин в соцсети Х. "Сегодня Агентство по охране окружающей среды при администрации (Дональда) Трампа объявляет, что мы окончательно прекращаем программу "Солнечная энергия для всех", экономя налогоплательщикам США еще 7 миллиардов долларов!" – написал Зелдин. По словам Зелдина, данная программа была ликвидирована в рамках "единого, большого, красивого" законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени. Как сообщает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
2025
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, принятая экс-президентом США Джо Байденом и направленная на расширение доступа к солнечной энергии для малоимущих граждан, прекращена, сообщил глава агентства Ли Зелдин в соцсети Х.
"Сегодня Агентство по охране окружающей среды при администрации (Дональда) Трампа объявляет, что мы окончательно прекращаем программу "Солнечная энергия для всех", экономя налогоплательщикам США еще 7 миллиардов долларов!" – написал Зелдин.
По словам Зелдина, данная программа была ликвидирована в рамках "единого, большого, красивого" законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени.
Как сообщает агентство Блумберг, в первой половине 2025 года американские компании отменили, сократили или закрыли инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Трамп отменил налоговые льготы, введенные при администрации Байдена для поддержки развития зеленой энергетики.
