ВСУ целенаправленно охотятся на жителей ЛНР, заявил Мирошник

ВСУ целенаправленно охотятся на жителей ЛНР, заявил Мирошник - РИА Новости, 08.08.2025

ВСУ целенаправленно охотятся на жителей ЛНР, заявил Мирошник

ВСУ целенаправленно при помощи дронов охотятся на жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

родион мирошник

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. ВСУ целенаправленно при помощи дронов охотятся на жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя поездку по прифронтовым районам республики. С понедельника увеличились атаки на автомобили жителей ЛНР. В частности, во вторник силовые структуры республики заявили РИА Новости, что дрон ВСУ нанес удар по машине сотрудников Сватовского водоканала, в результате которого погибли четыре сотрудника, один получил ранение. "Достаточно сильно изменилась атмосфера в смысле преднамеренного создания неприемлемых условий для жизни, то есть Украина активно использует беспилотники для того, чтобы наносить удары по объектам инфраструктуры, в первую очередь энергетики, водоснабжения, и активно бьет по местным органам власти, а также по любым структурам, которые предоставляют услуги населению", - рассказал агентству Мирошник. Посол уточнил, что, помимо ударов по инфраструктуре, ВСУ при помощи дронов охотятся за гражданским населением в прифронтовых районах ЛНР. По его словам, особенно остро стоит эта проблема в районе Кременной, Сватово и Лисичанска. "Насколько я понимаю, исходя из тех данных, которые у нас есть, украинские боевики имеют задачу охоты на гражданское население, потому что когда дрон просто гоняется за гражданским транспортом, за человеком, который идет пешком, то никак иначе, кроме как циничное преднамеренное преступление, это оценивать нельзя", - объяснил Мирошник. Собеседник агентства добавил, что ВСУ также при помощи дронов пытаются контролировать все подъездные пути в районе этих населенных пунктов. "Сегодня эти территории находятся вот под таким плотным контролем (дронов ВСУ - ред.) - целый ряд дорог, который украинцы дронами пытаются контролировать, буквально сжигая тот транспорт, который и перевозит просто население и является гражданским общественным транспортом, ну и транспортом, работающим на всевозможные гражданские нужды: подвоз продуктов, медикаментов, на работы в сельскохозяйственной местности и выполнение каких-то обычных гражданских функций", - заключил Мирошник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

