Спецоперация, 8 августа: ВС России за неделю нанесли 7 групповых ударов

Спецоперация, 8 августа: ВС России за неделю нанесли 7 групповых ударов - РИА Новости, 08.08.2025

Спецоперация, 8 августа: ВС России за неделю нанесли 7 групповых ударов

Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли по украинским объектам семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, говорится в РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T18:28:00+03:00

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли по украинским объектам семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, говорится в сводке Минобороны РФ за период с 2 по 8 августа. Отмечается, что в ходе ударов были поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военкомат, пункты управления, а также склады беспилотников большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех по производству безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Российские группировки войск за неделю освободили Александро-Калиново в ДНР и Январское в Днепропетровской области. Они нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли при этом более 8725 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился девяти танков, 69 боевых бронированных машин, 92 артиллерийских орудий, 97 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 82 складов боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов. Средства ПВО за неделю сбили восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять снарядов РСЗО HIMARS производства США, девять управляемых авиабомб и 1508 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота за этот период уничтожили три безэкипажных катера противника в акватории Черного моря. Харьковское и сумское направления В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что интенсивность контратак ВСУ в районе Юнаковки на сумском направлении снизилась. Украинское командование там безуспешно пытается бороться с ударами российской авиации. Кроме того, по данным российских силовиков, ВСУ на сумском направлении испытывают острый дефицит FPV-дронов. На этом же направлении была уничтожена радиолокационная станция "Рада" производства Израиля. На харьковском направлении ВСУ несут большие санитарные потери из-за плохой подготовки санинструкторов. Пленные пограничники рассказали российским силовикам, что обучение тактической медицине в учебном центре проводилось по роликам из интернета. Помимо этого, в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что шесть боевых групп 57-й отдельной мотопехотной и 154-й отдельной механизированной бригад ВСУ были уничтожены возле Синельниково в Харьковской области за последние сутки. Более существенные уступки Американский лидер Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным может пойти на "более существенные" уступки по украинскому конфликту, чем считалось ранее, пишет онлайн-журнал американского аналитического центра Институт ответственного управления Куинси Responsible Statescraft. В частности, Трампу необходимо будет удовлетворить ключевые требования РФ - официальное признание новых регионов, предоставление гарантий нейтрального статуса Украины, исключая её членство в НАТО, и сокращение численности ВСУ, говорится в публикации. Телеканал CNN сообщил, что Пентагон в июле внес изменения в свою политику, дающие право ведомству возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США. Такую информацию телеканал опубликовал со ссылкой на источники, ознакомившиеся со служебной запиской заместителя министра обороны Штатов по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби, которую тот написал в прошлом месяце. По словам источников CNN, случаев возвращения оружия в соответствии с этой запиской пока еще не было, однако, если это произойдет, то подобный шаг может лишить Киев вооружений стоимостью в миллиарды долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение по поводу возможных переговоров Путина и Трампа в интервью изданию Time. По его словам, если разумно провести переговоры, Россия и Украина никогда больше не будут воевать. Кроме того, Лукашенко заявил, что Россия не против воздушного перемирия, но Киев со своей стороны должен прекратить такие удары. Такое перемирие он назвал хорошим шагом для дальнейшего урегулирования. При этом Лукашенко считает, что США пока не пойдут на признание новых регионов РФ де-юре. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались последние события на Украине. Не могут противостоять Газета New York Times со ссылкой на украинских военных сообщила, что солдаты ВСУ понимают, что не могут противостоять российским силам, и готовы принять прекращение огня, которого можно было бы достичь путем переговоров. Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии, сообщила британская газета Telegraph. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольном ВСУ Краматорском районе ДНР были поражены пункты базирования, части резерва ВСУ и места дислокации иностранных наемников. Кроме того, нанесены удары по военным базам и коммуникациям ВСУ в Харьковской и Полтавской областях, по центрам командования, логистики и складским объектам ВСУ в Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областях. По словам Лебедева, крупный склад с оружием, возможно, с ракетами, был уничтожен в Одессе. Также в Одессе был нанесён удар по пункту временной дислокации с иностранными наёмниками.

