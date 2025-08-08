https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034069176.html
Российские военные сбили беспилотник ВСУ под Белгородом
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные сбили из пулемета БПЛА "Валькирия", с помощью которого ВСУ пытались провести воздушную разведку территории Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА "Валькирия". Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета", - сказал собеседник агентства.
