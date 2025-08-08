Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили беспилотник ВСУ под Белгородом
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 08.08.2025
Российские военные сбили беспилотник ВСУ под Белгородом
Российские военные сбили беспилотник ВСУ под Белгородом
Российские военные сбили из пулемета БПЛА "Валькирия", с помощью которого ВСУ пытались провести воздушную разведку территории Белгородской области, сообщили РИА РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные сбили из пулемета БПЛА "Валькирия", с помощью которого ВСУ пытались провести воздушную разведку территории Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА "Валькирия". Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета", - сказал собеседник агентства.
белгородская область
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные сбили из пулемета БПЛА "Валькирия", с помощью которого ВСУ пытались провести воздушную разведку территории Белгородской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА "Валькирия". Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
