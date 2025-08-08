Рейтинг@Mail.ru
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 08.08.2025
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.08.2025
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области
Бойцы российской группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины применили против ВСУ трофейный... РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
россия
украина
вооруженные силы украины
МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины применили против ВСУ трофейный пулемет бельгийского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Эльбрус". "Пулемет бельгийского производства 7,62 миллиметра. Он был оставлен противником с полным боекомплектом, развернут в правильную сторону и нашими подразделениями использовался. По израсходованию БК мы его сюда вынесли, пока не захватили очередной опорный пункт с подарками от противника в виде БК", - рассказал военнослужащий. Также ВС РФ захватили украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", который во многом схож с советским комплексом "Корнет". "Она немного модернизирована. Здесь снизу стоит натовский лазерный целеуказатель для противотанковых ракет. Но противник даже не успел его использовать. Наши штурмовые группы в неожиданном месте для него вышли, куда эта установка не смотрела, и разжились в очень хорошем состоянии данным экземпляром", - рассказал "Эльбрус". Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
днепропетровская область
россия
украина
безопасность, днепропетровская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области

Российские бойцы применили трофейный пулемет во время боев за Январское

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины применили против ВСУ трофейный пулемет бельгийского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Эльбрус".
"Пулемет бельгийского производства 7,62 миллиметра. Он был оставлен противником с полным боекомплектом, развернут в правильную сторону и нашими подразделениями использовался. По израсходованию БК мы его сюда вынесли, пока не захватили очередной опорный пункт с подарками от противника в виде БК", - рассказал военнослужащий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Также ВС РФ захватили украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", который во многом схож с советским комплексом "Корнет".
"Она немного модернизирована. Здесь снизу стоит натовский лазерный целеуказатель для противотанковых ракет. Но противник даже не успел его использовать. Наши штурмовые группы в неожиданном месте для него вышли, куда эта установка не смотрела, и разжились в очень хорошем состоянии данным экземпляром", - рассказал "Эльбрус".
Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
Специальная военная операция на Украине
 
 
