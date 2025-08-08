https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034060673.html
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.08.2025
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области
Бойцы российской группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины применили против ВСУ трофейный... РИА Новости, 08.08.2025
МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины применили против ВСУ трофейный пулемет бельгийского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Эльбрус". "Пулемет бельгийского производства 7,62 миллиметра. Он был оставлен противником с полным боекомплектом, развернут в правильную сторону и нашими подразделениями использовался. По израсходованию БК мы его сюда вынесли, пока не захватили очередной опорный пункт с подарками от противника в виде БК", - рассказал военнослужащий. Также ВС РФ захватили украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", который во многом схож с советским комплексом "Корнет". "Она немного модернизирована. Здесь снизу стоит натовский лазерный целеуказатель для противотанковых ракет. Но противник даже не успел его использовать. Наши штурмовые группы в неожиданном месте для него вышли, куда эта установка не смотрела, и разжились в очень хорошем состоянии данным экземпляром", - рассказал "Эльбрус". Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
