Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области

Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области

2025-08-08T05:33:00+03:00

МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины применили против ВСУ трофейный пулемет бельгийского производства, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Эльбрус". "Пулемет бельгийского производства 7,62 миллиметра. Он был оставлен противником с полным боекомплектом, развернут в правильную сторону и нашими подразделениями использовался. По израсходованию БК мы его сюда вынесли, пока не захватили очередной опорный пункт с подарками от противника в виде БК", - рассказал военнослужащий. Также ВС РФ захватили украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", который во многом схож с советским комплексом "Корнет". "Она немного модернизирована. Здесь снизу стоит натовский лазерный целеуказатель для противотанковых ракет. Но противник даже не успел его использовать. Наши штурмовые группы в неожиданном месте для него вышли, куда эта установка не смотрела, и разжились в очень хорошем состоянии данным экземпляром", - рассказал "Эльбрус". Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

