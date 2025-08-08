https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034049790.html

ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский

ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский - РИА Новости, 08.08.2025

ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные недосмотрели и не учли дерзость действий российской армии во время операции "Поток" по... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T02:03:00+03:00

2025-08-08T02:03:00+03:00

2025-08-08T02:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

суджа

курская область

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные недосмотрели и не учли дерзость действий российской армии во время операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи. Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий", - сказал Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН, объясняя, как силы обороны допустили ошибку и позволили армии РФ фактически зайти с тыла через трубу. Он добавил, что российские военные заходили с нескольких направлений на Суджанском направлении - и это также ослабило контроль за трубой.

https://ria.ru/20250703/lugansk-2026989846.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, суджа, курская область, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)