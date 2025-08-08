Рейтинг@Mail.ru
ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034049790.html
ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский
ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский - РИА Новости, 08.08.2025
ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные недосмотрели и не учли дерзость действий российской армии во время операции "Поток" по... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T02:03:00+03:00
2025-08-08T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
суджа
курская область
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные недосмотрели и не учли дерзость действий российской армии во время операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи. Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий", - сказал Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН, объясняя, как силы обороны допустили ошибку и позволили армии РФ фактически зайти с тыла через трубу. Он добавил, что российские военные заходили с нескольких направлений на Суджанском направлении - и это также ослабило контроль за трубой.
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026989846.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суджа
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_88d3793873c9f0fe40dd0130f8557706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, суджа, курская область, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Суджа, Курская область, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский

Сырский признал ошибки в анализе действий российских военных в операции Поток

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные недосмотрели и не учли дерзость действий российской армии во время операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи.
Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
Выставка, посвященная операции Поток по освобождению Курской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"
3 июля, 17:01
"Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий", - сказал Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН, объясняя, как силы обороны допустили ошибку и позволили армии РФ фактически зайти с тыла через трубу.
Он добавил, что российские военные заходили с нескольких направлений на Суджанском направлении - и это также ослабило контроль за трубой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСуджаКурская областьРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала