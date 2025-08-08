ВСУ недооценили дерзость действий России в Курской области, заявил Сырский
Сырский признал ошибки в анализе действий российских военных в операции Поток
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские военные недосмотрели и не учли дерзость действий российской армии во время операции "Поток" по освобождению захваченной ВСУ курской Суджи.
Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
"Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий", - сказал Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН, объясняя, как силы обороны допустили ошибку и позволили армии РФ фактически зайти с тыла через трубу.
Он добавил, что российские военные заходили с нескольких направлений на Суджанском направлении - и это также ослабило контроль за трубой.
