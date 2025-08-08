Шпиц устроил погоню за медведем и попал на видео

Рейтинг@Mail.ru
17:02 08.08.2025 (обновлено: 17:07 08.08.2025)
В Канаде померанский шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в поисках еды, передает американский телеканал Fox Weather. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Канаде померанский шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в поисках еды, передает американский телеканал Fox Weather.Инцидент произошел в городе Ванкувер. Лесной хищник пробрался в частный дом через открытую дверь.На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как медведь спокойно проходит в гостиную, осматривается и успевает сделать несколько шагов, когда на него внезапно набрасывается крошечный шпиц по кличке Скаут. Медведь от испуга быстро разворачивается и выбегает из дома, а собака бросается за ним и преследует его до границ участка.Хозяйка шпица, Кайла Кляйн, рассказала изданию, что медведь – частый посетитель ее жилья, однако в этот раз он съел завтрак Скаута, чем, вероятно, и разозлил храброго пса.
2025
Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Канаде померанский шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в поисках еды, передает американский телеканал Fox Weather.
Инцидент произошел в городе Ванкувер. Лесной хищник пробрался в частный дом через открытую дверь.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как медведь спокойно проходит в гостиную, осматривается и успевает сделать несколько шагов, когда на него внезапно набрасывается крошечный шпиц по кличке Скаут. Медведь от испуга быстро разворачивается и выбегает из дома, а собака бросается за ним и преследует его до границ участка.
Хозяйка шпица, Кайла Кляйн, рассказала изданию, что медведь – частый посетитель ее жилья, однако в этот раз он съел завтрак Скаута, чем, вероятно, и разозлил храброго пса.
