Шпиц устроил погоню за медведем и попал на видео
Шпиц устроил погоню за медведем и попал на видео - РИА Новости, 08.08.2025
Шпиц устроил погоню за медведем и попал на видео
В Канаде померанский шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в поисках еды, передает американский телеканал Fox Weather. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Канаде померанский шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в поисках еды, передает американский телеканал Fox Weather.Инцидент произошел в городе Ванкувер. Лесной хищник пробрался в частный дом через открытую дверь.На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как медведь спокойно проходит в гостиную, осматривается и успевает сделать несколько шагов, когда на него внезапно набрасывается крошечный шпиц по кличке Скаут. Медведь от испуга быстро разворачивается и выбегает из дома, а собака бросается за ним и преследует его до границ участка.Хозяйка шпица, Кайла Кляйн, рассказала изданию, что медведь – частый посетитель ее жилья, однако в этот раз он съел завтрак Скаута, чем, вероятно, и разозлил храброго пса.
Шпиц прогнал медведя
Шпиц прогнал медведя
Шпиц устроил погоню за медведем и попал на видео
