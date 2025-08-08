https://ria.ru/20250808/shpion-2033709783.html

История предателя, сдавшего американцам ядерный щит СССР

История предателя, сдавшего американцам ядерный щит СССР - РИА Новости, 08.08.2025

История предателя, сдавшего американцам ядерный щит СССР

2025-08-08

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Он предал Родину за обещания золотых гор, но вместо благодарности получил пожизненную игру в "кошки-мышки" с ЦРУ. Его имя навсегда вписано в историю как символ самого громкого шпионского скандала холодной войны — перебежчик, сдавший США не просто секреты, а ключи от ядерного щита СССР.Как инженер продал ядерный щит СССРВ 1970-х годах в Москве, всего в нескольких шагах от американского посольства, в обычной, ничем не примечательной сталинской квартире жил инженер Адольф Толкачев. На первый взгляд он казался типичным советским специалистом.Днем трудился в научно-производственном объединении "Фазотрон", занимаясь проектированием систем противовоздушной обороны. Вечерами погружался в чтение запрещенных и полулегальных произведений, таких как книги Александра Солженицына. Толкачев был человеком, раздираемым внутренним конфликтом. Он получал скромную зарплату в 350 рублей, тогда как технологии, над которыми он работал, имели колоссальную стратегическую ценность, оцениваемую в миллиарды долларов.Его семья тоже не способствовала спокойствию. Жена была дочерью "врага народа", что само по себе накладывало отпечаток на их жизнь, а сын мечтал о западной музыке и рок-альбомах, которые в СССР были под запретом. Все эти факторы создали идеальную почву для того, чтобы Толкачев стал жертвой идеологического разочарования и начал искать возможность сотрудничества с Западом.Диссидент с запискамиВ 1978 году он решился на отчаянный шаг — начал тайно передавать секретные сведения американской разведке ЦРУ. Способ был необычным и рискованным. Он подкладывал записки под дворники автомобилей дипломатов США, устраивал "случайные" встречи вблизи станции метро "Баррикадная" недалеко от дома. Долгое время сотрудники ЦРУ не верили, что перед ними настоящий источник информации — думали, что это провокация КГБ, пытавшегося проверить их бдительность. Однако в январе 1979 года все изменилось. Первая передача реальных данных раскрыла перед американцами схемы новейших советских ракетных комплексов, и они поняли, что получили "ключи" от советского неба — секреты, которые могли кардинально изменить баланс сил.За следующие несколько лет Толкачев провел около двадцати встреч с агентами ЦРУ, передав им примерно 150 фотопленок с чертежами и технической документацией, которая создавалась в СССР десятилетиями.Среди переданных им секретов были системы "свой-чужой", применяемые на истребителях МиГ-31, чертежи крылатых ракет, а также схемы радиолокационных станций, используемых на Су-27 — одной из самых передовых советских боевых машин. Несмотря на стратегическую ценность этих сведений, американцы платили Толкачеву скромно: около двух миллионов долларов перевели на заграничный счет, к которому он никогда не имел доступа, а также подарили пластинки Pink Floyd для его сына и лекарства от гипертонии, от которой страдал инженер.Игра в кошки-мышкиКГБ, в свою очередь, был в ярости — утечки информации продолжались, но найти предателя было крайне сложно. Толкачев прекрасно знал методы слежки и контрразведки. Он не использовал тайники, предпочитая личные встречи, деньги прятал в банках с солеными огурцами, а на своей даче построил дом без единого гвоздя, чтобы избежать прослушки. Он был словно призрак, которого невозможно было поймать.Тем не менее, в 1985 году его выдал другой предатель — Эдвард Ховард, бывший агент ЦРУ, который за 150 тысяч долларов рассказал КГБ все, что знал о Толкачеве. В июне того же года инженер в панике сжег доллары в ведре на своей даче, надеясь успеть сбежать из страны, но было уже слишком поздно.Суд над Толкачевым длился всего 47 минут, после чего его приговорили к расстрелу. Его жена получила три года лагерей, а сын навсегда остался под клеймом "сына изменника Родины". ЦРУ даже не предприняло попыток спасти своего ценнейшего агента — его имя было вычеркнуто из всех отчетов и архивов, словно его никогда не существовало.Изменил ход войныТем временем технологии, которые Толкачев передал американцам, оказали огромное влияние на ход холодной войны. Они помогли США сэкономить около 70 миллионов долларов при разработке истребителя F-15, ослабили советскую систему ПВО на целое десятилетие и способствовали созданию первых американских "стелс"-самолетов.В Москве же, среди соседей, шептались, что Толкачев продал Родину всего лишь за кассеты The Beatles — символ западной культуры, которая манила и соблазняла советскую молодежь. Квартира Толкачева опустела, а вместе с ней ушла и одна из самых загадочных страниц советской истории разведки и предательства.

