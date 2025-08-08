Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что страна не вмешивается в действия Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 08.08.2025
14:20 08.08.2025
Вучич заявил, что страна не вмешивается в действия Республики Сербской БиГ
Вучич заявил, что страна не вмешивается в действия Республики Сербской БиГ
в мире
сербия
александр вучич
милорад додик
республика сербская
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Власти Сербии не вмешивается в конкретные действия руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) после приговора суда и отзыва ЦИК мандата президента РС БиГ Милорада Додика, заявил сербский президент Александр Вучич. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет. ЦИК БиГ в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Мы не вмешиваемся в конкретные тактические или какие-было действия, которые предпринимает руководство РС или политические силы РС. Наше дело – указывать на правосудие, на нарушение права, на соблюдение и несоблюдение Дейтонского (Общего рамочного соглашения о мире в БиГ 1995 года – ред.) соглашения. По этому вопросу Республика Сербская всегда может рассчитывать на Сербию, наша позиция не будет меняться, мы понимаем сложность ситуации и бесчисленность проблем, которые существуют, но надеемся, что вопросы будут решаться мирным путем и будет сохранена региональная стабильность", - заявил Вучич журналистам в Белграде в пятницу. Он добавил, что хотел бы, чтобы "некоторые в международном сообществе" лучше понимали необходимость разговора и диалога, а не принятия скоропалительных решений, "а от этих в Сараево и не ожидал ничего лучшего". Додик в среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Он ещё 1 августа подчеркнул, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
сербия
республика сербская
в мире, сербия, александр вучич, милорад додик, республика сербская
В мире, Сербия, Александр Вучич, Милорад Додик, Республика Сербская
Александр Вучич
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Власти Сербии не вмешивается в конкретные действия руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) после приговора суда и отзыва ЦИК мандата президента РС БиГ Милорада Додика, заявил сербский президент Александр Вучич.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет. ЦИК БиГ в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
Ситуация вокруг Додика угрожает стабильности БиГ, заявил Полянский
7 августа, 23:43
"Мы не вмешиваемся в конкретные тактические или какие-было действия, которые предпринимает руководство РС или политические силы РС. Наше дело – указывать на правосудие, на нарушение права, на соблюдение и несоблюдение Дейтонского (Общего рамочного соглашения о мире в БиГ 1995 года – ред.) соглашения. По этому вопросу Республика Сербская всегда может рассчитывать на Сербию, наша позиция не будет меняться, мы понимаем сложность ситуации и бесчисленность проблем, которые существуют, но надеемся, что вопросы будут решаться мирным путем и будет сохранена региональная стабильность", - заявил Вучич журналистам в Белграде в пятницу.
Он добавил, что хотел бы, чтобы "некоторые в международном сообществе" лучше понимали необходимость разговора и диалога, а не принятия скоропалительных решений, "а от этих в Сараево и не ожидал ничего лучшего".
Додик в среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Он ещё 1 августа подчеркнул, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
Российское посольство в БиГ прокомментировало приговор Додику
7 августа, 16:15
 
В миреСербияАлександр ВучичМилорад ДодикРеспублика Сербская
 
 
