Село включили в программу газификации после рэп-обращения жителей к Путину

САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Строительство газопровода и газификация домов в селе Дубровном в Вольском районе Саратовской области, где сельчане записали рэп с просьбой к президенту РФ решить вопрос с проведением газа в населенный пункт, включены в региональную программу газификации, сообщили РИА Новости в региональном минпромэнерго. Ранее издание "Подъем" в Telegram-канале опубликовало видео, на котором жители Дубровного записали рэп с просьбой к президенту помочь в решении вопроса с газификацией села. Уточняется, что жители таким образом хотели привлечь внимание к проблемам села, где они также просят отремонтировать дорогу к населенному пункту и наладить качественную мобильную связь. "Проектно-изыскательские работы, строительство восьми километров газопровода и газификация 31 домовладения внесены в региональную программу", - сказал собеседник агентства. Согласно региональной программе газификации, которая имеется в распоряжении РИА Новости, строительство межпоселкового газопровода и внутриквартальных сетей села Дубровное Вольского района включено в программу в сентябре 2022 года. На эти цели требуется 26,58 миллиона рублей. Согласно документу, проектно-изыскательские работы запланированы на 2028 год, а строительство - на 2029-2030 годы. "При появлении дополнительных источников финансирования программы возможна газификация в более ранние сроки", - пояснили в минпромэнерго области.

общество, россия, саратовская область, вольский район