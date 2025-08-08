Рейтинг@Mail.ru
Село включили в программу газификации после рэп-обращения жителей к Путину - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/saratov-2034252097.html
Село включили в программу газификации после рэп-обращения жителей к Путину
Село включили в программу газификации после рэп-обращения жителей к Путину - РИА Новости, 08.08.2025
Село включили в программу газификации после рэп-обращения жителей к Путину
Строительство газопровода и газификация домов в селе Дубровном в Вольском районе Саратовской области, где сельчане записали рэп с просьбой к президенту РФ... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:41:00+03:00
2025-08-08T22:41:00+03:00
общество
россия
саратовская область
вольский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_59f9fc47777fb5c4ac1a8bada27acc93.jpg
САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Строительство газопровода и газификация домов в селе Дубровном в Вольском районе Саратовской области, где сельчане записали рэп с просьбой к президенту РФ решить вопрос с проведением газа в населенный пункт, включены в региональную программу газификации, сообщили РИА Новости в региональном минпромэнерго. Ранее издание "Подъем" в Telegram-канале опубликовало видео, на котором жители Дубровного записали рэп с просьбой к президенту помочь в решении вопроса с газификацией села. Уточняется, что жители таким образом хотели привлечь внимание к проблемам села, где они также просят отремонтировать дорогу к населенному пункту и наладить качественную мобильную связь. "Проектно-изыскательские работы, строительство восьми километров газопровода и газификация 31 домовладения внесены в региональную программу", - сказал собеседник агентства. Согласно региональной программе газификации, которая имеется в распоряжении РИА Новости, строительство межпоселкового газопровода и внутриквартальных сетей села Дубровное Вольского района включено в программу в сентябре 2022 года. На эти цели требуется 26,58 миллиона рублей. Согласно документу, проектно-изыскательские работы запланированы на 2028 год, а строительство - на 2029-2030 годы. "При появлении дополнительных источников финансирования программы возможна газификация в более ранние сроки", - пояснили в минпромэнерго области.
https://ria.ru/20250709/priamure-2028106146.html
россия
саратовская область
вольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_fcdd6adb371b60508e520f3b6e3d0d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, саратовская область, вольский район
Общество, Россия, Саратовская область, Вольский район
Село включили в программу газификации после рэп-обращения жителей к Путину

Село Дубровное включили в программу газификации после рэп-обращения к Путину

© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 8 авг - РИА Новости. Строительство газопровода и газификация домов в селе Дубровном в Вольском районе Саратовской области, где сельчане записали рэп с просьбой к президенту РФ решить вопрос с проведением газа в населенный пункт, включены в региональную программу газификации, сообщили РИА Новости в региональном минпромэнерго.
Ранее издание "Подъем" в Telegram-канале опубликовало видео, на котором жители Дубровного записали рэп с просьбой к президенту помочь в решении вопроса с газификацией села. Уточняется, что жители таким образом хотели привлечь внимание к проблемам села, где они также просят отремонтировать дорогу к населенному пункту и наладить качественную мобильную связь.
"Проектно-изыскательские работы, строительство восьми километров газопровода и газификация 31 домовладения внесены в региональную программу", - сказал собеседник агентства.
Согласно региональной программе газификации, которая имеется в распоряжении РИА Новости, строительство межпоселкового газопровода и внутриквартальных сетей села Дубровное Вольского района включено в программу в сентябре 2022 года. На эти цели требуется 26,58 миллиона рублей. Согласно документу, проектно-изыскательские работы запланированы на 2028 год, а строительство - на 2029-2030 годы.
"При появлении дополнительных источников финансирования программы возможна газификация в более ранние сроки", - пояснили в минпромэнерго области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Губернатор Приамурья настаивает на частичной газификации ТЭЦ Благовещенска
9 июля, 11:41
 
ОбществоРоссияСаратовская областьВольский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала