В аэропорту Саратова сняли ограничения

2025-08-08T05:50:00+03:00

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он.

