На Сахалине самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку
08:13 08.08.2025 (обновлено: 08:14 08.08.2025)
На Сахалине самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку
происшествия
южно-сахалинск
россия
советская гавань
следственный комитет россии (ск рф)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Самолет с 14 пассажирами на борту в пятницу из-за технических неисправностей совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, люди не пострадали, борт повреждений не получил, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Сегодня воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань авиакомпании "Тайга", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы ведомства, экипаж обнаружил неисправность после взлета и принял решение о возврате судна. "Посадка прошла благополучно. На борту находились 14 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - отмечает надзорное ведомство. Сахалинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов. Она оценит своевременность и качество проведенного технического обслуживания судна и его подготовки к вылету. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
южно-сахалинск
россия
советская гавань
происшествия, южно-сахалинск, россия, советская гавань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Советская Гавань, Следственный комитет России (СК РФ)
Пассажиры у здания аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Пассажиры у здания аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Самолет с 14 пассажирами на борту в пятницу из-за технических неисправностей совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, люди не пострадали, борт повреждений не получил, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Сегодня воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань авиакомпании "Тайга", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, экипаж обнаружил неисправность после взлета и принял решение о возврате судна.
"Посадка прошла благополучно. На борту находились 14 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - отмечает надзорное ведомство.
Сахалинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов. Она оценит своевременность и качество проведенного технического обслуживания судна и его подготовки к вылету.
По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияСоветская ГаваньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
