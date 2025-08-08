https://ria.ru/20250808/samolet-2034070288.html
На Сахалине самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг – РИА Новости. Самолет с 14 пассажирами на борту в пятницу из-за технических неисправностей совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, люди не пострадали, борт повреждений не получил, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Сегодня воздушное судно DHC-6-400, выполнявшее рейс Южно-Сахалинск - Советская Гавань авиакомпании "Тайга", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы ведомства, экипаж обнаружил неисправность после взлета и принял решение о возврате судна. "Посадка прошла благополучно. На борту находились 14 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних. Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - отмечает надзорное ведомство. Сахалинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов. Она оценит своевременность и качество проведенного технического обслуживания судна и его подготовки к вылету. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
