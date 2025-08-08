Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций растет после заявлений Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/rynok-2034257307.html
Российский рынок акций растет после заявлений Трампа
Российский рынок акций растет после заявлений Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Российский рынок акций растет после заявлений Трампа
Российский рынок акций на вечерней сессии пятницы усиливает рост и прибавляет 2,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:35:00+03:00
2025-08-08T23:35:00+03:00
экономика
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952416361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e04d6195cedc7f32df769e6858e23ca6.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский рынок акций на вечерней сессии пятницы усиливает рост и прибавляет 2,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи. Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным скорее и это взаимно. Встреча прошла бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности, добавил он. Трамп заявил, что вопрос обмена территориями между Украиной и РФ "сложен", но принесет выгоду обеим сторонам. "Многие вещи произошли" в вопросах продвижения урегулирования на Украине, также сказал он. Рублевый индекс Мосбиржи к 23.30 мск рос на 2,53%, до 2949,20 пункта. На новостях индикатор добавил около 1% роста.
https://ria.ru/20250807/rynok-2033882540.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952416361_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_a92448e8ed8e8ccba726464d71cf4d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, московская биржа
Экономика, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Московская биржа
Российский рынок акций растет после заявлений Трампа

Мосбиржа: российский рынок акций прибавляет 2,5% после заявлений Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский рынок акций на вечерней сессии пятницы усиливает рост и прибавляет 2,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи.
Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным скорее и это взаимно. Встреча прошла бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности, добавил он. Трамп заявил, что вопрос обмена территориями между Украиной и РФ "сложен", но принесет выгоду обеим сторонам. "Многие вещи произошли" в вопросах продвижения урегулирования на Украине, также сказал он.
Рублевый индекс Мосбиржи к 23.30 мск рос на 2,53%, до 2949,20 пункта. На новостях индикатор добавил около 1% роста.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа
7 августа, 11:41
 
ЭкономикаРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала