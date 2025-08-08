Российский рынок акций растет после заявлений Трампа

https://ria.ru/20250808/rynok-2034257307.html

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российский рынок акций на вечерней сессии пятницы усиливает рост и прибавляет 2,5% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Мосбиржи. Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным скорее и это взаимно. Встреча прошла бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности, добавил он. Трамп заявил, что вопрос обмена территориями между Украиной и РФ "сложен", но принесет выгоду обеим сторонам. "Многие вещи произошли" в вопросах продвижения урегулирования на Украине, также сказал он. Рублевый индекс Мосбиржи к 23.30 мск рос на 2,53%, до 2949,20 пункта. На новостях индикатор добавил около 1% роста.

