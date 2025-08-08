https://ria.ru/20250808/ruden-2034173326.html

Руденя принял участие в открытии развязки на трассе М-11 "Нева"

Руденя принял участие в открытии развязки на трассе М-11 "Нева" - РИА Новости, 08.08.2025

Руденя принял участие в открытии развязки на трассе М-11 "Нева"

В Бологовском округе Тверской области в пятницу состоялся запуск движения автомобилей по транспортной развязке на 385 километре скоростной трассы М-11 "Нева",... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:54:00+03:00

2025-08-08T15:54:00+03:00

2025-08-08T18:32:00+03:00

тверская область

россия

тверь

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034172441_116:248:1708:1143_1920x0_80_0_0_6f0aa136a53dfb2ee7648c401fa00dc5.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Бологовском округе Тверской области в пятницу состоялся запуск движения автомобилей по транспортной развязке на 385 километре скоростной трассы М-11 "Нева", участие в мероприятии принял губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства региона. В церемонии открытия транспортной развязки приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, губернатор Игорь Руденя, представители ГК "Автодор" и ООО "Трансстроймеханизация". "Отмечу, что в целом это часть большой работы по формированию международных транспортных коридоров и опорной сети дорог, охватывающей 2160 населенных пунктов. Уверен, что главы Тверской и Новгородской областей смогут правильно использовать для развития территорий тот импульс, который дают новые дорожные объекты. Это возможность размещения новых туристических объектов, логистических и производственных комплексов, жилищного строительства. Благодарю дорожников, прорабов, инженеров!" – подчеркнул Хуснуллин, его слова приводят на официальном сайте правительства РФ. В прошлом году в Верхневолжье при участии президента РФ Владимира Путина был открыт последний участок трассы М-11 "Нева", Северный обход города Твери. Сегодня трасса М-11 стала важной частью дорожно-транспортной системы Тверской области и всего северо-запада страны. Это способствует реализации логистических возможностей региона, привлечению инвестиций, росту туризма. "Открытие в Бологовском округе, на 385 километре трассы М-11, новой транспортной развязки – это значимое событие, которое позволит улучшить транспортную доступность северных и северо-восточных территорий Тверской области, повысит связанность Верхневолжья с Новгородской и Вологодской областями. От лица жителей Тверской области хотел бы поблагодарить правительство Российской Федерации, госкомпанию "Автодор", проектировщиков, строителей, всех, кто реализовал проект на высоком качественном уровне с существенным опережением плановых сроков", – сказал Руденя. На объекте создали все условия для безопасного и комфортного проезда. Для разделения встречных потоков автомобилей обустроили разделительную полосу. При строительстве транспортной развязки в общей сложности было уложено 18 тысяч тонн асфальтобетона, смонтировано 9,4 километра металлического барьерного ограждения, нанесено 14,4 километра горизонтальной разметки. Кроме того, для безопасности автомобилистов в темное время суток установлено 143 опоры наружного освещения. В пиковые дни на объекте было задействовано более 250 человек и 80 единиц техники. Ввод в эксплуатацию новой транспортной развязки поможет повысить качество транспортных услуг, предоставляемых пользователям автодорог. Благодаря ей отдаленные агломерации Тверской и Новгородской областей обеспечены дополнительной транспортной связью. Скоростная трасса М-11 "Нева" – ключевая магистраль, обеспечивающая бесшовную связь между Москвой и Санкт-Петербургом. Она входит в состав транспортных коридоров "Север – Юг" и "Запад – Восток".

https://ria.ru/20250807/rudenya-2033963619.html

россия

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тверь, игорь руденя