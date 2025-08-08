Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали больше есть "здоровые" продукты, считают эксперты - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/rossiya-2034252770.html
Россияне стали больше есть "здоровые" продукты, считают эксперты
Россияне стали больше есть "здоровые" продукты, считают эксперты - РИА Новости, 08.08.2025
Россияне стали больше есть "здоровые" продукты, считают эксперты
Россияне стали больше есть "здоровых" продуктов - в 2024 году выросло удельное потребление фруктов, овощей, молочной продукции, яиц, мяса, считают опрошенные... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:52:00+03:00
2025-08-08T22:52:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022614900_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_3a25bb79d68f0c324a2ea2983239d8bb.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россияне стали больше есть "здоровых" продуктов - в 2024 году выросло удельное потребление фруктов, овощей, молочной продукции, яиц, мяса, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в пятницу Росстат опубликовал доклад о динамике потребления продуктов питания в домашних хозяйствах. По оценке статистического ведомства, потребление мяса и мясопродуктов в России в 2024 году выросло почти на 2 килограмма - до рекордных 99,9 килограмма в среднем на человека в год. Кроме того, в 2024 году все домохозяйства больше ели овощей и бахчевых - 110 килограммов против 107 килограммов в 2023 году. А также свежих фруктов и ягод - 46,7 килограмма в среднем в 2024 году против 45 килограммов в 2023 году. Потребление молочных продуктов в прошлом году в среднем на одного россиянина составило 263 килограмма в год, яиц - 241 штука. "При анализе изменений потребления продуктов питания в российских домохозяйствах по итогам 2024 года можно отследить несколько примечательных трендов. Во-первых, растет удельное потребление более "здоровых" категорий продуктов питания – фруктов, овощей, молочной продукции, яиц, мяса", - сказал РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. С ним согласен и младший сотрудник научной лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Павел Прохоров. "Healthy-тренды набирают обороты: потребление овощей и бахчевых достигло 110 килограмм в год на человека. Фрукты и ягоды также не отстают - 74 килограмма в год", - говорит он. По его словам, потребление хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия, мука, крупа и бобовые) на уровне 86,2 килограмма в среднем на человека является минимальным значением за последние 40 лет. Кроме этого, в 2024 году снизилось потребления соли (2,9 килограмма за 2024 год после 3 килограммов в 2023 году), растительного масла (9,3 килограмма против 9,4 килограмма в 2023 году), а также сахара и кондитерских изделий (28,8 килограмма вместо 29,2 килограмма за 2023 год). "Текущая тенденция к снижению потребления хлеба и увеличению доли белковой пищи - это положительный сигнал. Наблюдается общая тенденция к перераспределению расходов в пользу более сбалансированного рациона", - добавил Прохоров. В свою очередь Наметкин указал, что на увеличение потребление ряда товарных групп происходило на фоне улучшения материального положения домохозяйств.
https://ria.ru/20250808/rossija-2034248105.html
https://ria.ru/20250808/tseny-2034046700.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022614900_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3c59f1fdf06ec0cdcfb120244bee5df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россияне стали больше есть "здоровые" продукты, считают эксперты

В 2024 году в России увеличилось потребление здоровых продуктов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОвощи на прилавке
Овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Овощи на прилавке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россияне стали больше есть "здоровых" продуктов - в 2024 году выросло удельное потребление фруктов, овощей, молочной продукции, яиц, мяса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в пятницу Росстат опубликовал доклад о динамике потребления продуктов питания в домашних хозяйствах. По оценке статистического ведомства, потребление мяса и мясопродуктов в России в 2024 году выросло почти на 2 килограмма - до рекордных 99,9 килограмма в среднем на человека в год.
Продажа продажу мяса и мясных продуктов в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В России выросло потребление мяса и мясопродуктов
Вчера, 21:51
Кроме того, в 2024 году все домохозяйства больше ели овощей и бахчевых - 110 килограммов против 107 килограммов в 2023 году. А также свежих фруктов и ягод - 46,7 килограмма в среднем в 2024 году против 45 килограммов в 2023 году. Потребление молочных продуктов в прошлом году в среднем на одного россиянина составило 263 килограмма в год, яиц - 241 штука.
"При анализе изменений потребления продуктов питания в российских домохозяйствах по итогам 2024 года можно отследить несколько примечательных трендов. Во-первых, растет удельное потребление более "здоровых" категорий продуктов питания – фруктов, овощей, молочной продукции, яиц, мяса", - сказал РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
С ним согласен и младший сотрудник научной лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ имени Плеханова Павел Прохоров. "Healthy-тренды набирают обороты: потребление овощей и бахчевых достигло 110 килограмм в год на человека. Фрукты и ягоды также не отстают - 74 килограмма в год", - говорит он.
По его словам, потребление хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия, мука, крупа и бобовые) на уровне 86,2 килограмма в среднем на человека является минимальным значением за последние 40 лет. Кроме этого, в 2024 году снизилось потребления соли (2,9 килограмма за 2024 год после 3 килограммов в 2023 году), растительного масла (9,3 килограмма против 9,4 килограмма в 2023 году), а также сахара и кондитерских изделий (28,8 килограмма вместо 29,2 килограмма за 2023 год).
"Текущая тенденция к снижению потребления хлеба и увеличению доли белковой пищи - это положительный сигнал. Наблюдается общая тенденция к перераспределению расходов в пользу более сбалансированного рациона", - добавил Прохоров.
В свою очередь Наметкин указал, что на увеличение потребление ряда товарных групп происходило на фоне улучшения материального положения домохозяйств.
Покупательница у полки с молочной продукцией - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Миронов предложил заморозить цены на продукты первой необходимости
Вчера, 01:09
 
ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала