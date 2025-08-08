https://ria.ru/20250808/rossija-2034078114.html

Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС

Москва и Астана начали работы по подбору площадки для строительства АЭС большой мощности в Казахстане, сообщил "Росатом".

ПОСЕЛОК УЛЬКЕН (Алматинская область Казахстан) — РИА Новости. Москва и Астана начали работы по подбору площадки для строительства АЭС большой мощности в Казахстане, сообщил "Росатом". "В поселке Улькен (Жамбылский район, Алматинская область, Казахстан) начались первые работы по проекту строительства АЭС — инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности", — рассказали там. В мероприятии участвовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Инженеры "Росатома" начали бурение первой разведочной скважины и сбор проб грунта. Эти исследования нужны для оценки сейсмической устойчивости, гидрогеологических и других характеристик участка, что критично для безопасности и надежности будущей станции. На данном этапе планируется пробурить более 50 скважин глубиной от 30 до 120 метров. Полученные результаты помогут определить точное местоположение АЭС. Как отметили в госкорпорации, старт инженерных изысканий — ключевой этап, от которого зависят безопасность, надежность и экономическая выгода проекта электростанции."Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции", — пояснили в "Росатоме". Лихачев выразил готовность применить весь накопленный корпорацией опыт для воплощения проекта в жизнь. Он также указал на его стратегическую важность для развития республики."Сегодняшний день — лишь первый шаг, но именно он определяет путь Казахстана к формированию новой высокотехнологичной отрасли в экономике страны. Мы уверены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию региона — от создания современной инфраструктуры до появления новых школ, детских садов и социальных объектов", — согласился с ним Саткалиев.В основание станции лягут современные российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения III+. Эта технология соответствует самым строгим мировым стандартам безопасности. Она уже задействована в существующих и строящихся проектах в России, Белоруссии, Турции, Египте, Китае и Бангладеш. Реакторы рассчитаны на 60 лет эксплуатации с возможностью продления на 20 лет.В июне на Петербургском международном экономическом форуме "Росатом" и Агентство по атомной энергии Казахстана утвердили индикативную дорожную карту проекта строительства АЭС. Она определяет ключевые этапы сотрудничества, включая организацию инженерных изысканий, подготовку проектных документов и заключение EPC-контракта (договор на проектирование, закупки и строительные работы).

