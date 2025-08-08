https://ria.ru/20250808/rossija-2034078114.html
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС - РИА Новости, 08.08.2025
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС
Москва и Астана начали работы по подбору площадки для строительства АЭС большой мощности в Казахстане, сообщил "Росатом". РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:23:00+03:00
2025-08-08T09:23:00+03:00
2025-08-08T11:34:00+03:00
россия
казахстан
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
энергетика
атомная энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62d2da034d31a7542a16f637f885edc.jpg
ПОСЕЛОК УЛЬКЕН (Алматинская область Казахстан) — РИА Новости. Москва и Астана начали работы по подбору площадки для строительства АЭС большой мощности в Казахстане, сообщил "Росатом". "В поселке Улькен (Жамбылский район, Алматинская область, Казахстан) начались первые работы по проекту строительства АЭС — инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности", — рассказали там. В мероприятии участвовали глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Инженеры "Росатома" начали бурение первой разведочной скважины и сбор проб грунта. Эти исследования нужны для оценки сейсмической устойчивости, гидрогеологических и других характеристик участка, что критично для безопасности и надежности будущей станции. На данном этапе планируется пробурить более 50 скважин глубиной от 30 до 120 метров. Полученные результаты помогут определить точное местоположение АЭС. Как отметили в госкорпорации, старт инженерных изысканий — ключевой этап, от которого зависят безопасность, надежность и экономическая выгода проекта электростанции."Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции", — пояснили в "Росатоме". Лихачев выразил готовность применить весь накопленный корпорацией опыт для воплощения проекта в жизнь. Он также указал на его стратегическую важность для развития республики."Сегодняшний день — лишь первый шаг, но именно он определяет путь Казахстана к формированию новой высокотехнологичной отрасли в экономике страны. Мы уверены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию региона — от создания современной инфраструктуры до появления новых школ, детских садов и социальных объектов", — согласился с ним Саткалиев.В основание станции лягут современные российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения III+. Эта технология соответствует самым строгим мировым стандартам безопасности. Она уже задействована в существующих и строящихся проектах в России, Белоруссии, Турции, Египте, Китае и Бангладеш. Реакторы рассчитаны на 60 лет эксплуатации с возможностью продления на 20 лет.В июне на Петербургском международном экономическом форуме "Росатом" и Агентство по атомной энергии Казахстана утвердили индикативную дорожную карту проекта строительства АЭС. Она определяет ключевые этапы сотрудничества, включая организацию инженерных изысканий, подготовку проектных документов и заключение EPC-контракта (договор на проектирование, закупки и строительные работы).
https://ria.ru/20250715/kazahstan-2029258895.html
https://ria.ru/20250424/tokaev-2013135365.html
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1445221aed53942a55ce0f09e70b6487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, энергетика, атомная энергетика
Россия, Казахстан, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Энергетика, Атомная энергетика
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС
Россия и Казахстан начали инженерные изыскания в районе будущей АЭС на Балхаше
ПОСЕЛОК УЛЬКЕН (Алматинская область Казахстан) — РИА Новости. Москва и Астана начали работы по подбору площадки для строительства АЭС большой мощности в Казахстане, сообщил "Росатом".
"В поселке Улькен (Жамбылский район, Алматинская область, Казахстан
) начались первые работы по проекту строительства АЭС — инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности", — рассказали там.
В мероприятии участвовали глава "Росатома
" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Инженеры "Росатома" начали бурение первой разведочной скважины и сбор проб грунта. Эти исследования нужны для оценки сейсмической устойчивости, гидрогеологических и других характеристик участка, что критично для безопасности и надежности будущей станции. На данном этапе планируется пробурить более 50 скважин глубиной от 30 до 120 метров. Полученные результаты помогут определить точное местоположение АЭС.
Как отметили в госкорпорации, старт инженерных изысканий — ключевой этап, от которого зависят безопасность, надежность и экономическая выгода проекта электростанции.
"Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции", — пояснили в "Росатоме".
Лихачев выразил готовность применить весь накопленный корпорацией опыт для воплощения проекта в жизнь. Он также указал на его стратегическую важность для развития республики.
"Сегодняшний день — лишь первый шаг, но именно он определяет путь Казахстана к формированию новой высокотехнологичной отрасли в экономике страны. Мы уверены, что строительство АЭС даст мощный импульс развитию региона — от создания современной инфраструктуры до появления новых школ, детских садов и социальных объектов", — согласился с ним Саткалиев.
В основание станции лягут современные российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения III+. Эта технология соответствует самым строгим мировым стандартам безопасности. Она уже задействована в существующих и строящихся проектах в России
, Белоруссии, Турции
, Египте, Китае
и Бангладеш. Реакторы рассчитаны на 60 лет эксплуатации с возможностью продления на 20 лет.
В июне на Петербургском международном экономическом форуме "Росатом" и Агентство по атомной энергии Казахстана утвердили индикативную дорожную карту проекта строительства АЭС. Она определяет ключевые этапы сотрудничества, включая организацию инженерных изысканий, подготовку проектных документов и заключение EPC-контракта (договор на проектирование, закупки и строительные работы).