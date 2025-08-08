https://ria.ru/20250808/rogov-2034177081.html

Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области

Рогов рассказал об успехах ВС России в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из трех крупных опорных пунктов в поселке Степногорск на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши штурмовые отряды десантников ведут бои за освобождение Степногорска. Из последних успехов - противник выбит из трех крупных опорных пунктов. Два пункта заняты нашими бойцами, третий - полностью разнесен", - сказал Рогов. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

