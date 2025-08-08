Западная культура отворачивается от христианства, заявила Симоньян
Симоньян заявила, что культура в Европе и США отворачивается от своей религии
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Европейская и американская культура сама отворачивается от своей религии - христианства, сказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки".
"Колыбель христианства - это все-таки мир европейский. Христос родился там, где была Римская империя на тот момент. То есть то, что мы сейчас считаем европейским миром. Европейским, американским, потому что Америка же вышла из Европы... Эта культура, которая формировалась именно как христианская культура, со своими взлетами и падениями, ошибками и достижениями, которые все-таки исходили из христианских ценностей. Бывали периоды, как в любой молодой религии, когда христианские ценности неправильно толковались, тем не менее, это было движение по берегу этой большой, полноводной, светлой реки – христианства. Сейчас без какого-либо насилия, усилия со стороны, эта культура, в которой зародилась наша с вами религия, от нашей с вами религии отворачивается. Сама. Непонятно почему", - сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки" в Новом Херсонесе.
Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе Нового Херсонеса в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.