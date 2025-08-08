Рейтинг@Mail.ru
Западная культура отворачивается от христианства, заявила Симоньян - РИА Новости, 08.08.2025
23:52 08.08.2025
Западная культура отворачивается от христианства, заявила Симоньян
Западная культура отворачивается от христианства, заявила Симоньян - РИА Новости, 08.08.2025
Западная культура отворачивается от христианства, заявила Симоньян
Европейская и американская культура сама отворачивается от своей религии - христианства, сказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 08.08.2025
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Европейская и американская культура сама отворачивается от своей религии - христианства, сказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки". "Колыбель христианства - это все-таки мир европейский. Христос родился там, где была Римская империя на тот момент. То есть то, что мы сейчас считаем европейским миром. Европейским, американским, потому что Америка же вышла из Европы... Эта культура, которая формировалась именно как христианская культура, со своими взлетами и падениями, ошибками и достижениями, которые все-таки исходили из христианских ценностей. Бывали периоды, как в любой молодой религии, когда христианские ценности неправильно толковались, тем не менее, это было движение по берегу этой большой, полноводной, светлой реки – христианства. Сейчас без какого-либо насилия, усилия со стороны, эта культура, в которой зародилась наша с вами религия, от нашей с вами религии отворачивается. Сама. Непонятно почему", - сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки" в Новом Херсонесе. Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе Нового Херсонеса в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
Западная культура отворачивается от христианства, заявила Симоньян

Симоньян заявила, что культура в Европе и США отворачивается от своей религии

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Европейская и американская культура сама отворачивается от своей религии - христианства, сказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса в Севастополе проходит заезд "Открытие" форума "Истоки".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Симоньян поблагодарила молодых семинаристов за выбор профессии
Вчера, 23:43
"Колыбель христианства - это все-таки мир европейский. Христос родился там, где была Римская империя на тот момент. То есть то, что мы сейчас считаем европейским миром. Европейским, американским, потому что Америка же вышла из Европы... Эта культура, которая формировалась именно как христианская культура, со своими взлетами и падениями, ошибками и достижениями, которые все-таки исходили из христианских ценностей. Бывали периоды, как в любой молодой религии, когда христианские ценности неправильно толковались, тем не менее, это было движение по берегу этой большой, полноводной, светлой реки – христианства. Сейчас без какого-либо насилия, усилия со стороны, эта культура, в которой зародилась наша с вами религия, от нашей с вами религии отворачивается. Сама. Непонятно почему", - сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума "Истоки" в Новом Херсонесе.
Форум "Истоки" будет проходить в Севастополе на базе Нового Херсонеса в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Каким будет конец света: роман Маргариты Симоньян о том, что нас ждет
24 июля, 13:48
 
В миреСевастопольАмерикаЕвропаМаргарита Симоньян
 
 
