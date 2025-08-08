https://ria.ru/20250808/rassledovanie-2034054164.html

На Камчатке двух рабочих обвинили в покушении на убийство

2025-08-08T03:30:00+03:00

происшествия

камчатский край

елизово

россия

камчатка

П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг – РИА Новости. Елизовская прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух сезонных рабочих, обвиняемых в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "В середине мая этого года группа рабочих, распивавшая алкоголь в хостеле Елизово, устроила кровавую драку с применением ножей, двадцатидевятилетний фигурант без видимых причин напал на двух собутыльников, нанеся одному удар ножом в бедро, а другому – в живот и спину", – говорится в сообщении. Как уточнили в надзорном ведомстве, один из пострадавших вернулся в хостел, взял кухонный нож и встретил нападавшего на лестничной площадке. В последовавшей драке оба мужчины нанесли друг другу множественные колото-резаные ранения. Отмечается, что трагических последствий удалось избежать благодаря вмешательству очевидцев, которые разняли дерущихся и вызвали медицинскую помощь. Оба фигуранта, 23 и 29 лет, не признают свою вину и настаивают на рассмотрении дела судом присяжных. В настоящее время они содержатся под стражей в ожидании суда. Уголовные дела направлены в Елизовский районный суд Камчатского края. Им вменяется совершение преступления по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

