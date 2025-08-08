Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке двух рабочих обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/rassledovanie-2034054164.html
На Камчатке двух рабочих обвинили в покушении на убийство
На Камчатке двух рабочих обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 08.08.2025
На Камчатке двух рабочих обвинили в покушении на убийство
Елизовская прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух сезонных рабочих, обвиняемых в покушении на убийство, сообщает... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T03:30:00+03:00
2025-08-08T03:30:00+03:00
происшествия
камчатский край
елизово
россия
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг – РИА Новости. Елизовская прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух сезонных рабочих, обвиняемых в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "В середине мая этого года группа рабочих, распивавшая алкоголь в хостеле Елизово, устроила кровавую драку с применением ножей, двадцатидевятилетний фигурант без видимых причин напал на двух собутыльников, нанеся одному удар ножом в бедро, а другому – в живот и спину", – говорится в сообщении. Как уточнили в надзорном ведомстве, один из пострадавших вернулся в хостел, взял кухонный нож и встретил нападавшего на лестничной площадке. В последовавшей драке оба мужчины нанесли друг другу множественные колото-резаные ранения. Отмечается, что трагических последствий удалось избежать благодаря вмешательству очевидцев, которые разняли дерущихся и вызвали медицинскую помощь. Оба фигуранта, 23 и 29 лет, не признают свою вину и настаивают на рассмотрении дела судом присяжных. В настоящее время они содержатся под стражей в ожидании суда. Уголовные дела направлены в Елизовский районный суд Камчатского края. Им вменяется совершение преступления по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
https://ria.ru/20250219/sochi-2000311077.html
https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993443595.html
камчатский край
елизово
россия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, елизово, россия, камчатка
Происшествия, Камчатский край, Елизово, Россия, Камчатка
На Камчатке двух рабочих обвинили в покушении на убийство

На Камчатке двое рабочих предстанут перед судом за попытку убийства в драке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг – РИА Новости. Елизовская прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух сезонных рабочих, обвиняемых в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
"В середине мая этого года группа рабочих, распивавшая алкоголь в хостеле Елизово, устроила кровавую драку с применением ножей, двадцатидевятилетний фигурант без видимых причин напал на двух собутыльников, нанеся одному удар ножом в бедро, а другому – в живот и спину", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки
19 февраля, 15:30
Как уточнили в надзорном ведомстве, один из пострадавших вернулся в хостел, взял кухонный нож и встретил нападавшего на лестничной площадке. В последовавшей драке оба мужчины нанесли друг другу множественные колото-резаные ранения.
Отмечается, что трагических последствий удалось избежать благодаря вмешательству очевидцев, которые разняли дерущихся и вызвали медицинскую помощь.
Оба фигуранта, 23 и 29 лет, не признают свою вину и настаивают на рассмотрении дела судом присяжных. В настоящее время они содержатся под стражей в ожидании суда. Уголовные дела направлены в Елизовский районный суд Камчатского края.
Им вменяется совершение преступления по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Момент нападения на сотрудницу магазина в подмосковном Щелково. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Против напавшего на людей в магазине Подмосковья возбудили дело
13 января, 12:04
 
ПроисшествияКамчатский крайЕлизовоРоссияКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала