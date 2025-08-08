https://ria.ru/20250808/radiy-2034127646.html

Сифилис вместо компенсации: корпорации США сознательно травили работниц

Сифилис вместо компенсации: корпорации США сознательно травили работниц

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В начале XX века радиоактивный радий считали чудом. Его добавляли в воду, шоколад, зубную пасту, косметику. Он должен был дарить здоровье и вечную молодость. А еще он светился в темноте. Это свойство и породило одну из самых престижных и смертельно опасных профессий для молодых женщин Америки.Эпоха радиевого безумияАмерика 1920-х жила в радиевой лихорадке. Открытый супругами Кюри элемент объявили панацеей от всех болезней. Реклама обещала: радий дарит энергию, молодость и здоровье.Миллионер, спортсмен и промышленник Эбен Байерс стал живой рекламой чуда-лекарства "Радитор". Три года он ежедневно трижды в день пил радиевую воду, восхваляя ее целебные свойства. Правда, к 1932 году радиация разрушила его кости и ткани, а челюсть поразил остеонекроз — она буквально отваливалась. Незадолго до смерти, пока он еще мог говорить, он произнес знаменитую фразу: "Радий съел мои кости".Но изначально реклама работала. Радий добавляли в зубную пасту для белоснежной улыбки, в шоколад для бодрости, в крем для сияющей кожи. А его способность светиться в темноте породила новую индустрию — производство светящихся часов и приборов.Работа для избранныхЗаводы U.S. Radium в Ориндж, Нью-Джерси, и Radium Dial в Оттаве, Иллинойс, искали молодых женщин с ловкими пальцами для тонкой работы. Раскрашивать циферблаты краской Undark на основе радия.Предложение выглядело фантастически. Зарплата в три раза выше обычной, чистые светлые цеха, уважительное отношение. Девушек называли "художницами" — в эпоху, когда женщины работали прачками или горничными, это звучало как путевка в высший свет.Начальство внушало работницам, что им невероятно повезло. Радий не просто безопасен - он полезен! "Получите румяные щечки от нашей чудесной краски", — смеялись мастера, наблюдая за работой.Смертельная методикаСекрет идеальных циферблатов крылся в особой технике. Чтобы цифры получались тонкими и четкими, кончик кисточки из верблюжьего волоса должен был быть острым как игла.Мастера обучили девушек простому приему: "Lip, Dip, Paint" — "Оближи, окуни, покрась". Облизать кисточку языком для заострения, окунуть в радиевую краску, аккуратно обвести цифру. И так сотни раз за смену, день за днем.Руководство прекрасно знало об опасности. Ученые и инженеры работали с радием в свинцовых фартуках, использовали щипцы и защитные экраны. Менеджеры называли цех раскраски "клубом съеденных кисточек".Никто не подозревал, что это свечение — симптом смертельного отравления. Каждый раз, облизывая кисточку, девушки проглатывали микродозы радия-226. Попадая в организм, он ведет себя как кальций, накапливается в костях и облучает организм изнутри.Призрачная красотаПосле смены девушки превращались в живых фей из сказки. Их волосы, платья, руки мягко светились в темноте таинственным зеленоватым сиянием. Горожане прозвали их "призрачными сияющими девушками".Они стали местными знаменитостями. Подруги завидовали необычному сиянию, молодые люди наперебой приглашали на танцы, чтобы полюбоваться мистическим свечением. Девушки гордились своей особенностью и специально надевали лучшие наряды на работу, чтобы они тоже засветились.Живые мертвецыПервые симптомы появлялись через год. Усталость, анемия, боли в суставах. Потом начинался настоящий кошмар.Зубы выпадали без причины. Стоматолог Молли Маджиа попытался удалить ей корень и с ужасом обнаружил, что вместе с зубом вытащил кусок челюстной кости размером с грецкий орех. Лунки не заживали, превращаясь в гноящиеся язвы с отвратительным запахом."Радиевая челюсть" стала визитной карточкой болезни. Кости буквально крошились и рассыпались. У девушек случались спонтанные переломы позвоночника, развивались агрессивные опухоли. Их тела стали настолько радиоактивными, что светились даже в гробах.Диагноз: сифилисКогда смерти стали массовыми, корпорации перешли в наступление. Вместо помощи они начали войну против собственных работниц.Компании категорически отрицали связь между радием и болезнями. Более того, они наняли врачей, которые ставили умирающим девушкам диагноз "сифилис". Это был расчетливый удар по репутации — в пуританской Америке такой диагноз делал женщину изгоем.Цель была проста: заставить девушек молчать, отбить желание судиться, выставить их "развратницами", которым никто не поверит. Семьи начинали сторониться больных, считая их "заразными" и "морально нечистоплотными".Корпорация заказала исследование токсикологу Сесилу Дринкеру. Ученый подтвердил прямую связь между радием и болезнями. Компания скрыла отчет, подделала его и опубликовала фальшивку, где говорилось, что девушки абсолютно здоровы. Возмущенный Дринкер сам опубликовал настоящие результаты в научном журнале.Особый цинизм ситуации добавлял тот факт, что основатель U.S. Radium Сабин фон Сохоцкий сам умер в 1928 году от апластической анемии, вызванной радиевым отравлением.Пресса ломает систему молчанияКорпорации могли купить врачей и адвокатов, но не смогли купить прессу. Журналисты почуяли сенсацию и взялись за расследование.Знаменитый репортер Уолтер Липпман написал серию разгромных статей, назвав дело "одной из самых гнусных страниц в истории американской промышленности". Газеты публиковали фотографии изуродованных девушек, интервью с умирающими работницами.Общественное мнение развернулось на 180 градусов. То, что корпорации пытались скрыть годами, за несколько месяцев стало национальным скандалом. Пресса превратила локальную трагедию в символ корпоративной жестокости и заставила систему работать.Пятерка смельчаков из Нью-ДжерсиГрейс Фрайер первой решилась на открытую войну. Два года она обходила адвокатские конторы, получая отказы — никто не хотел связываться с могущественной корпорацией. Наконец нашлись смельчаки.В 1928 году пять девушек подали исторический иск: Грейс Фрайер, Эдна Хассман, Квинта Макдональд, Альбина Ларис и Кэтрин Шауб. Последняя была самой здоровой из группы — адвокаты использовали её как главного свидетеля, способного внятно описать условия работы.Корпорация решила затянуть процесс, рассчитывая на смерть истиц. К моменту слушаний девушки были настолько слабы, что не могли поднять руку для присяги. Их привозили в зал суда на носилках.Вторая волна битвыПобеда в Нью-Джерси стала лишь первым прорывом. В Иллинойсе борьбу подхватила Кэтрин Донохью и другие работницы завода Radium Dial.Их дело было не менее драматичным. Компания использовала те же тактики - отрицание, затягивание, дискредитацию жертв. Но прецедент был создан, а пресса уже стояла на стороне девушек.Дело дошло до Верховного суда США, который в 1939 году окончательно признал вину корпораций. Массовая борьба работниц против промышленных гигантов увенчалась полной победой.Сколько стоит человеческая жизнь?Знаменитая пятерка из Нью-Джерси получила по 10 тысяч долларов — огромную сумму по тем временам. Плюс ежегодные пенсии, покрытие всех медицинских расходов. Работницы из Иллинойса добились аналогичных компенсаций.Но это были лишь те, кто осмелился судиться. А всего корпорации наняли около 4 тысяч работниц по всей Америке и Канаде. Только на одном заводе "Ориндж" работало 300 женщин. Сколько из них заболело и умерло — точных данных нет. Историки говорят о тысячах жертв.Еще в 1926 году, до громких процессов, U.S. Radium тихо выплачивала компенсации семьям умерших работниц — по несколько тысяч долларов за молчание. Большинство так и не узнало правды о причинах смерти близких.Наследие "сияющих девушек"Дело "радиевых девушек" создало прецедент ответственности компаний за здоровье сотрудников. Появились жесткие нормы безопасности труда.Ученые из Аргоннской национальной лаборатории изучали тела умерших девушек, чтобы понять воздействие радия на организм. Эти данные легли в основу современных стандартов радиационной безопасности и помогли спасти тысячи людей в атомной промышленности.В 1980-х годах Агентство по охране окружающей среды провело масштабную дезактивацию в Ориндже и Оттаве. Снесли зараженные здания, вывезли тонны радиоактивного грунта. Один участок до сих пор очищают — процесс займет пять лет и обойдется в 80 миллионов долларов.Только в 2011 году в Оттаве установили памятник — бронзовую статую молодой женщины с кисточкой в одной руке и тюльпаном в другой. Спустя почти век город наконец признал своих героинь, чья смерть спасла жизни миллионов будущих рабочих.

