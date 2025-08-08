https://ria.ru/20250808/putin-2034202104.html

Путин и Моди обсудили вопросы торговли и инвестиций

2025-08-08T17:09:00+03:00

в мире

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Нарендра Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", - говорится в сообщении.

2025

в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди