Путин и Моди обсудили вопросы торговли и инвестиций
2025-08-08T17:09:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Нарендра Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", - говорится в сообщении.
