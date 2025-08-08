Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди обсудили вопросы торговли и инвестиций
17:09 08.08.2025
Путин и Моди обсудили вопросы торговли и инвестиций
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Нарендра Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", - говорится в сообщении.
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Нарендра Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала