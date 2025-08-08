https://ria.ru/20250808/putin-2034129200.html
2025-08-08T13:20:00+03:00
политика
россия
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности.
россия
2025-08-08T13:20
true
PT0M56S
политика, россия, видео
Политика, Россия
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности.
2025-08-08T13:20
true
PT0M56S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности.