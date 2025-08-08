https://ria.ru/20250808/putin-2034123245.html
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям - РИА Новости, 08.08.2025
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы затронули вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:46:00+03:00
2025-08-08T12:46:00+03:00
2025-08-08T12:46:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155236/16/1552361688_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_b2f4a0ca27904cd9f43a11a5a8fa3ef4.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы затронули вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике. Затронуты также вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/putin-2034120439.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155236/16/1552361688_90:0:2542:1839_1920x0_80_0_0_eceabd455aa8a822e2f9f04dc5c8e710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям на высшем уровне