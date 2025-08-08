https://ria.ru/20250808/putin-2034123245.html

Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям

Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям - РИА Новости, 08.08.2025

Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям



МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы затронули вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике. Затронуты также вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне", - говорится в сообщении.

