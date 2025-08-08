Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/putin-2034123245.html
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям - РИА Новости, 08.08.2025
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы затронули вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:46:00+03:00
2025-08-08T12:46:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155236/16/1552361688_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_b2f4a0ca27904cd9f43a11a5a8fa3ef4.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы затронули вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике. Затронуты также вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/putin-2034120439.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155236/16/1552361688_90:0:2542:1839_1920x0_80_0_0_eceabd455aa8a822e2f9f04dc5c8e710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям

Путин и Токаев обсудили подготовку к двусторонним мероприятиям на высшем уровне

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы затронули вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике. Затронуты также вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Кремле рассказали, почему Путин позвонил Токаеву
12:36
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала