Алиханов и самарский губернатор обсудили поддержку промышленности в области

САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на двусторонней встрече обсудили вопросы развития и поддержки промышленности региона, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "В пятницу в Самарской области с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По прибытии он провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым. Обсуждались вопросы развития промышленности региона и предложения по дополнительной поддержке отрасли", - говорится в сообщении правительства региона. В Тольятти в пятницу проходит совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", координационного совета по промышленности Минпромторга России и коорсовета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению. Главная тема совещания - "Новые материалы и химия". "Химический комплекс крайне сложный и интересный с точки зрения того, что он требует возобновления производства большого количества элементов, которые когда-то производились в стране, но, к сожалению, были утрачены. Мы обсуждали с коллегами необходимость очень мощной кооперации, коллаборации как внутри химического комплекса, так и прилегающих отраслей, легкой промышленности и ряда других, которые обеспечивают спрос на продукцию химпрома", - отметил Алиханов. Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев поблагодарил главу Минпромторга РФ за решение провести координационный совет в Тольятти. "Мы имеем возможность показать на примере самарской промышленности лучшие решения, решения проблем, которые у всех накопились. Для нас это очень важно. Уверен, что по итогам коорсовета все министры получат дополнительную возможность еще раз увидеть хорошие практики", - сказал губернатор. Стороны также обсудили ситуацию в российском автопроме, в частности, на "АвтоВАЗе", меры поддержки отрасли и предприятия. Алиханов сообщил о решении дополнительно выделить средства на автокредитование. "Ключевая задача сейчас – поддержать автокредитование. Мы приняли решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки. Порядка 10 миллиардов рублей изыщем на эти цели. Надеемся, что отечественным производителям это поможет", - сказал министр. Глава Самарской области отметил, что несмотря на непростую ситуацию на "АвтоВАЗе", завод развивается, выпускает новые модели. "Мы подготовили обращение в адрес правительства России, в Минтруд, в ваш адрес о том, чтобы предприятие поддержать сейчас с точки зрения занятости", - сообщил Федорищев.

