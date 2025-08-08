Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл дело по иску "Авиационного комплекса Ильюшина" - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/proizvodstvo-2034106191.html
Суд закрыл дело по иску "Авиационного комплекса Ильюшина"
Суд закрыл дело по иску "Авиационного комплекса Ильюшина" - РИА Новости, 08.08.2025
Суд закрыл дело по иску "Авиационного комплекса Ильюшина"
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", требовавшего взыскать солидарно с четырех страховых... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:46:00+03:00
2025-08-08T11:46:00+03:00
происшествия
москва
жуковский
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
согаз
ингосстрах
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", требовавшего взыскать солидарно с четырех страховых компаний – "Согаз", НСГ, ВСК и "Ингосстрах" – более 2,6 миллиарда рублей, говорится в картотеке арбитражных дел. Причины прекращения не сообщаются, рассмотрение дела на финальной стадии по ходатайству истца проходило в закрытом режиме. Иск был подан в октябре 2024 год, основания исковых требований не сообщались. На заседании в феврале представители сторон заявили, что спор связан с крушением испытательного самолета, принадлежавшего министерству обороны России. Истец пояснил, что ответчики отказались выплачивать страховое возмещение. Он попросил суд перейти к рассмотрению дела в закрытом режиме, так как в суд переданы документы с грифом "Для служебного пользования" - материалы расследования Минпромторга и решение Минобороны. Ответчики возражали против закрытия процесса. По словам представителя одного из них, "произошло крушение, погибли уважаемые летчики, эти летчики признаны по сути невиновными, награждены орденами мужества". По словам юриста, "все эти обстоятельства должны быть... достоянием общественности, в том числе общественность должна знать, в чем причина данного крушения". По словам еще одного из ответчиков, "сам факт того, что это испытательный самолет, который принадлежит Минобороны, не свидетельствуют о том, что данные сведения по нему являются закрытыми". Как отметил юрист, "спор касается страхового события, установления факта наличия страхового случая и установления размера убытков". В последние годы с самолетами "Ил" произошло несколько резонансных происшествий, которые теоретически могли бы быть признаны страховыми случаями. Так, например, в августе 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. При выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома "Кубинка" в город Жуковский самолет загорелся и упал. Погибли два летчика и бортинженер. После этого приостанавливались летные испытания модернизированного воздушного судна Ил-114. Официальным подтверждением, что судебный процесс связан с этим инцидентом, РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20250710/mosoblsud-2028453780.html
https://ria.ru/20250513/dolg-2016607295.html
москва
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, жуковский, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, согаз, ингосстрах, ил-114-300
Происшествия, Москва, Жуковский, Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, Согаз, Ингосстрах, Ил-114-300
Суд закрыл дело по иску "Авиационного комплекса Ильюшина"

Суд прекратил производство по иску Авиационного комплекса Ильюшина на 2,6 млрд

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", требовавшего взыскать солидарно с четырех страховых компаний – "Согаз", НСГ, ВСК и "Ингосстрах" – более 2,6 миллиарда рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.
Причины прекращения не сообщаются, рассмотрение дела на финальной стадии по ходатайству истца проходило в закрытом режиме.
Виталий Лопота - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Суд прекратил дело экс-главы РКК "Энергия" Лопоты
10 июля, 22:07
Иск был подан в октябре 2024 год, основания исковых требований не сообщались. На заседании в феврале представители сторон заявили, что спор связан с крушением испытательного самолета, принадлежавшего министерству обороны России. Истец пояснил, что ответчики отказались выплачивать страховое возмещение. Он попросил суд перейти к рассмотрению дела в закрытом режиме, так как в суд переданы документы с грифом "Для служебного пользования" - материалы расследования Минпромторга и решение Минобороны.
Ответчики возражали против закрытия процесса. По словам представителя одного из них, "произошло крушение, погибли уважаемые летчики, эти летчики признаны по сути невиновными, награждены орденами мужества". По словам юриста, "все эти обстоятельства должны быть... достоянием общественности, в том числе общественность должна знать, в чем причина данного крушения".
По словам еще одного из ответчиков, "сам факт того, что это испытательный самолет, который принадлежит Минобороны, не свидетельствуют о том, что данные сведения по нему являются закрытыми". Как отметил юрист, "спор касается страхового события, установления факта наличия страхового случая и установления размера убытков".
В последние годы с самолетами "Ил" произошло несколько резонансных происшествий, которые теоретически могли бы быть признаны страховыми случаями. Так, например, в августе 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. При выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома "Кубинка" в город Жуковский самолет загорелся и упал. Погибли два летчика и бортинженер. После этого приостанавливались летные испытания модернизированного воздушного судна Ил-114. Официальным подтверждением, что судебный процесс связан с этим инцидентом, РИА Новости не располагает.
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей
13 мая, 06:25
 
ПроисшествияМоскваЖуковскийАвиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаСогазИнгосстрахИл-114-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала