https://ria.ru/20250808/pozhar-2034072910.html

В уральском поселке загорелись отходы лесопиления

В уральском поселке загорелись отходы лесопиления - РИА Новости, 08.08.2025

В уральском поселке загорелись отходы лесопиления

Отходы лесопиления горят на 2,5 тысячах "квадратов" в поселке Бисерть Свердловской области, пожар локализован, информации о пострадавших не поступало, сообщила... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T08:51:00+03:00

2025-08-08T08:51:00+03:00

2025-08-08T09:56:00+03:00

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034082108_43:0:1238:672_1920x0_80_0_0_b180e2b0a8a638cef213c123ed416f0a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Отходы лесопиления горят на 2,5 тысячах "квадратов" в поселке Бисерть Свердловской области, пожар локализован, информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "В поселке Бисерть Бисертского муниципального округа на улице Южная произошло возгорание отходов лесопиления на открытой площадке. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров", – рассказали в ведомстве. Сообщений о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры нет – до ближайших садовых домов около 100 метров, уточнили в главке. На данный момент пожар локализован. "Для ликвидации возгорания задействованы более 60 человек и 20 единиц техники", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250506/pozhar-2015262753.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)