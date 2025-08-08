https://ria.ru/20250808/pozhar-2034072910.html
В уральском поселке загорелись отходы лесопиления
В уральском поселке загорелись отходы лесопиления - РИА Новости, 08.08.2025
В уральском поселке загорелись отходы лесопиления
Отходы лесопиления горят на 2,5 тысячах "квадратов" в поселке Бисерть Свердловской области, пожар локализован, информации о пострадавших не поступало, сообщила... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T08:51:00+03:00
2025-08-08T08:51:00+03:00
2025-08-08T09:56:00+03:00
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034082108_43:0:1238:672_1920x0_80_0_0_b180e2b0a8a638cef213c123ed416f0a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Отходы лесопиления горят на 2,5 тысячах "квадратов" в поселке Бисерть Свердловской области, пожар локализован, информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "В поселке Бисерть Бисертского муниципального округа на улице Южная произошло возгорание отходов лесопиления на открытой площадке. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров", – рассказали в ведомстве. Сообщений о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры нет – до ближайших садовых домов около 100 метров, уточнили в главке. На данный момент пожар локализован. "Для ликвидации возгорания задействованы более 60 человек и 20 единиц техники", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250506/pozhar-2015262753.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034082108_192:0:1088:672_1920x0_80_0_0_de26d17d50361039e8536f8a0364cdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В уральском поселке загорелись отходы лесопиления
На Урале в поселке Бисерть загорелись отходы лесопиления на 2,5 тыс квадратах