В уральском поселке загорелись отходы лесопиления - РИА Новости, 08.08.2025
08:51 08.08.2025 (обновлено: 09:56 08.08.2025)
В уральском поселке загорелись отходы лесопиления
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Отходы лесопиления горят на 2,5 тысячах "квадратов" в поселке Бисерть Свердловской области, пожар локализован, информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "В поселке Бисерть Бисертского муниципального округа на улице Южная произошло возгорание отходов лесопиления на открытой площадке. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров", – рассказали в ведомстве. Сообщений о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры нет – до ближайших садовых домов около 100 метров, уточнили в главке. На данный момент пожар локализован. "Для ликвидации возгорания задействованы более 60 человек и 20 единиц техники", – добавили в пресс-службе.
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Отходы лесопиления горят на 2,5 тысячах "квадратов" в поселке Бисерть Свердловской области, пожар локализован, информации о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В поселке Бисерть Бисертского муниципального округа на улице Южная произошло возгорание отходов лесопиления на открытой площадке. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.
Сообщений о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры нет – до ближайших садовых домов около 100 метров, уточнили в главке. На данный момент пожар локализован.
"Для ликвидации возгорания задействованы более 60 человек и 20 единиц техники", – добавили в пресс-службе.
