https://ria.ru/20250808/pozhar-2034061138.html
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе - РИА Новости, 08.08.2025
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе
Пожар в Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 "квадратах", сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:44:00+03:00
2025-08-08T05:44:00+03:00
2025-08-08T05:44:00+03:00
происшествия
москва
россия
коммунарка (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:103:3046:1816_1920x0_80_0_0_02fb5793c30be121ab21deb5f31e0d91.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар в Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 "квадратах", сообщили в МЧС РФ. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о пожаре в фитнес-клубе на Скандинавском бульваре, дом 8 в районе Коммунарки. Происходило загорание в помещении сауны фитнес-клуба, расположенного в административной части жилого дома. "Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится на сайте столичного главка МЧС.
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033868266.html
москва
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_909b75fbc858f509f531d07b4eef6c9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Коммунарка (Москва), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе
В фитнес-клубе в Коммунарке в Москве ликвидировали пожар на площади 12 квадратов