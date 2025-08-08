Рейтинг@Mail.ru
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/pozhar-2034061138.html
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе - РИА Новости, 08.08.2025
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе
Пожар в Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 "квадратах", сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:44:00+03:00
2025-08-08T05:44:00+03:00
происшествия
москва
россия
коммунарка (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:103:3046:1816_1920x0_80_0_0_02fb5793c30be121ab21deb5f31e0d91.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар в Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 "квадратах", сообщили в МЧС РФ. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о пожаре в фитнес-клубе на Скандинавском бульваре, дом 8 в районе Коммунарки. Происходило загорание в помещении сауны фитнес-клуба, расположенного в административной части жилого дома. "Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится на сайте столичного главка МЧС.
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033868266.html
москва
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_909b75fbc858f509f531d07b4eef6c9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Коммунарка (Москва), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе

В фитнес-клубе в Коммунарке в Москве ликвидировали пожар на площади 12 квадратов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Работа пожарных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар в Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 "квадратах", сообщили в МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о пожаре в фитнес-клубе на Скандинавском бульваре, дом 8 в районе Коммунарки. Происходило загорание в помещении сауны фитнес-клуба, расположенного в административной части жилого дома.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится на сайте столичного главка МЧС.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияКоммунарка (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала