https://ria.ru/20250808/pozhar-2034061138.html

В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе

В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе - РИА Новости, 08.08.2025

В Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе

Пожар в Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 "квадратах", сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T05:44:00+03:00

2025-08-08T05:44:00+03:00

2025-08-08T05:44:00+03:00

происшествия

москва

россия

коммунарка (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996577767_0:103:3046:1816_1920x0_80_0_0_02fb5793c30be121ab21deb5f31e0d91.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пожар в Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 "квадратах", сообщили в МЧС РФ. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о пожаре в фитнес-клубе на Скандинавском бульваре, дом 8 в районе Коммунарки. Происходило загорание в помещении сауны фитнес-клуба, расположенного в административной части жилого дома. "Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится на сайте столичного главка МЧС.

https://ria.ru/20250807/pozhar-2033868266.html

москва

россия

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)