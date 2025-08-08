https://ria.ru/20250808/pozhar-2034044213.html

В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе

Фитнес-клуб загорелся в районе Коммунарки в Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фитнес-клуб загорелся в районе Коммунарки в Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "Столичные огнеборцы ликвидируют загорание в Москве. В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: район Коммунарка, Скандинавский бульвар, дом 8. Происходит загорание в помещениях фитнес-клуба расположенного в административной части жилого дома", - сказали в пресс-службе. Пожар локализован.

