Рейтинг@Mail.ru
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/pozhar-2034044213.html
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе - РИА Новости, 08.08.2025
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе
Фитнес-клуб загорелся в районе Коммунарки в Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T00:25:00+03:00
2025-08-08T00:25:00+03:00
происшествия
москва
коммунарка (москва)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фитнес-клуб загорелся в районе Коммунарки в Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "Столичные огнеборцы ликвидируют загорание в Москве. В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: район Коммунарка, Скандинавский бульвар, дом 8. Происходит загорание в помещениях фитнес-клуба расположенного в административной части жилого дома", - сказали в пресс-службе. Пожар локализован.
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033868266.html
москва
коммунарка (москва)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, коммунарка (москва), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Коммунарка (Москва), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе

В районе Коммунарки на Скандинавском бульваре вспыхнул пожар в фитнес-клубе

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фитнес-клуб загорелся в районе Коммунарки в Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Столичные огнеборцы ликвидируют загорание в Москве. В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: район Коммунарка, Скандинавский бульвар, дом 8. Происходит загорание в помещениях фитнес-клуба расположенного в административной части жилого дома", - сказали в пресс-службе.
Пожар локализован.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Хабаровске потушили пожар в здании, где находятся несколько кафе
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияМоскваКоммунарка (Москва)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала