https://ria.ru/20250808/pozhar-2034044213.html
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе - РИА Новости, 08.08.2025
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе
Фитнес-клуб загорелся в районе Коммунарки в Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T00:25:00+03:00
2025-08-08T00:25:00+03:00
2025-08-08T00:25:00+03:00
происшествия
москва
коммунарка (москва)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фитнес-клуб загорелся в районе Коммунарки в Москве, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "Столичные огнеборцы ликвидируют загорание в Москве. В ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: район Коммунарка, Скандинавский бульвар, дом 8. Происходит загорание в помещениях фитнес-клуба расположенного в административной части жилого дома", - сказали в пресс-службе. Пожар локализован.
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033868266.html
москва
коммунарка (москва)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, коммунарка (москва), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Коммунарка (Москва), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе Коммунарки в Москве вспыхнул пожар в фитнес-клубе
В районе Коммунарки на Скандинавском бульваре вспыхнул пожар в фитнес-клубе