Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за пошлин США

Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за пошлин США

в мире

сша

ирландия

евросоюз

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одна из крупнейших независимых компаний по производству пива и виски в Ирландии Killarney Brewing & Distilling Co. закрылась после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Евросоюза, сообщает агентство Блумберг. "Компания, которая десять лет назад начала с небольшого бара в графстве Керри, а в прошлом году запустила производство купажированного виски, уже боролась с ростом издержек и перебоями в цепочке поставок. Однако глобальная торговая война Дональда Трампа ускорила конец Killarney", - говорится в статье. По данным самой компании, она производила один миллион литров чистого спирта или 250 тысяч ящиков виски в год. Закрытие Killarney - отражение масштабных проблем во всей отрасли. За последнее десятилетие индустрия пережила бум. Количество винокурен в Ирландии выросло с четырех до более чем 50 с 2010 по 2024 год. Экспорт ирландского виски в США вырос более чем вдвое за десять лет с 2012 года. Но к концу 2023 спрос в США начал снижаться, пишет Блумберг. "Пошлины наносят еще больший удар по сектору, который и без того страдает от переизбытка предложения, падения спроса в США и стремительного роста цен на все от энергии до рабочей силы", - сообщает агентство. Европейский союз и США продолжают переговоры об отмене пошлин на вино и крепкие спиртные напитки, сообщает Блумберг. "Однако пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, что усугубляет и без того серьезные проблемы, с которыми сталкивается отрасль", - говорится в материале. Трамп 12 июля говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала. В июле стороны достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Европейский союз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

сша

ирландия

2025

Новости

