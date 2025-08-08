https://ria.ru/20250808/poluprovodniki-2034144371.html

Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов

Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов - РИА Новости, 08.08.2025

Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов

08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обещанные президентом США Дональдом Трампом 100-процентные пошлины на импорт полупроводников и чипов могут коснуться поставок почти на 63 миллиарда долларов в год - именно на такую сумму Штаты закупили их в прошлом году, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее, 7 августа, Трамп сообщил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников. Он при этом отметил, что при их производстве в США пошлины компаниям не грозят. Сроки введения рестрикций он не уточнил. Так, по итогам прошлого года США импортировали полупроводников на 22,6 миллиарда долларов, а чипов - на 40,2 миллиарда - суммарно на 62,7 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия этого года объем поставок полупроводников достиг 7,7 миллиарда, что на 40% меньше, чем за такой же период прошлого года. А поставки чипов за полугодие выросли на 12% - до 20,2 миллиарда долларов. Судя по объемам американского импорта полупроводников за прошлый год, больше всего тарифы могут сказаться на поставках из Вьетнама - за 2024 год они составили 5,6 миллиарда долларов, из Таиланда (3,5 миллиарда), Малайзии (3,3 миллиарда), Индии (1,6 миллиарда) и Камбоджи (1,3 миллиарда). А среди экспортеров микрочипов сильнее всего новые тарифы США могут повлиять на Тайвань - за прошлый год они продали чипов Штатам на 11,3 миллиарда долларов. Также в число крупнейших поставщиков вошли Малайзия (9,5 миллиарда долларов), Израиль (4,2 миллиарда), Южная Корея (2,4 миллиарда) и Ирландия (1,9 миллиарда)

