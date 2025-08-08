https://ria.ru/20250808/poluprovodniki-2034144371.html
Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов
Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов - РИА Новости, 08.08.2025
Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов
Обещанные президентом США Дональдом Трампом 100-процентные пошлины на импорт полупроводников и чипов могут коснуться поставок почти на 63 миллиарда долларов в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:19:00+03:00
2025-08-08T14:19:00+03:00
2025-08-08T14:27:00+03:00
в мире
сша
малайзия
вьетнам
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034139503_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_59c913c65d1a3cca6c13b2043e7b290b.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обещанные президентом США Дональдом Трампом 100-процентные пошлины на импорт полупроводников и чипов могут коснуться поставок почти на 63 миллиарда долларов в год - именно на такую сумму Штаты закупили их в прошлом году, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее, 7 августа, Трамп сообщил, что Штаты введут пошлины в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников. Он при этом отметил, что при их производстве в США пошлины компаниям не грозят. Сроки введения рестрикций он не уточнил. Так, по итогам прошлого года США импортировали полупроводников на 22,6 миллиарда долларов, а чипов - на 40,2 миллиарда - суммарно на 62,7 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия этого года объем поставок полупроводников достиг 7,7 миллиарда, что на 40% меньше, чем за такой же период прошлого года. А поставки чипов за полугодие выросли на 12% - до 20,2 миллиарда долларов. Судя по объемам американского импорта полупроводников за прошлый год, больше всего тарифы могут сказаться на поставках из Вьетнама - за 2024 год они составили 5,6 миллиарда долларов, из Таиланда (3,5 миллиарда), Малайзии (3,3 миллиарда), Индии (1,6 миллиарда) и Камбоджи (1,3 миллиарда). А среди экспортеров микрочипов сильнее всего новые тарифы США могут повлиять на Тайвань - за прошлый год они продали чипов Штатам на 11,3 миллиарда долларов. Также в число крупнейших поставщиков вошли Малайзия (9,5 миллиарда долларов), Израиль (4,2 миллиарда), Южная Корея (2,4 миллиарда) и Ирландия (1,9 миллиарда)
https://ria.ru/20250805/tarify-2033356224.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
сша
малайзия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034139503_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_08b6a51be748442ba0b03689ad9c3af6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, малайзия, вьетнам, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Малайзия, Вьетнам, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Пошлины Трампа на импорт чипов коснутся поставок на 63 миллиарда долларов
Пошлины Трампа на импорт чипов в США могут коснуться поставок на $63 млрд в год