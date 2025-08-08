https://ria.ru/20250808/peterburg-2034253104.html

В Петербурге женщина убила своего ребенка

В Петербурге женщина убила своего ребенка - РИА Новости, 08.08.2025

В Петербурге женщина убила своего ребенка

Жительница Петербурга зарезала своего ребенка, а затем покончила с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T22:55:00+03:00

2025-08-08T22:55:00+03:00

2025-08-08T22:55:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Петербурга зарезала своего ребенка, а затем покончила с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Предварительным следствием установлено, что 8 августа 2025 года в квартире одного из домов на улице Гаккелевской женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку", - говорится в сообщении. После этого женщина покончила с собой. Оба скончались на месте происшествия, уточняет ведомство. В пресс-службе городского главка СК добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В свою очередь пресс-служба прокуратуры города сообщила, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Кроме того, прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствующих совершению преступления.

https://ria.ru/20250808/peterburg-2034095174.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)