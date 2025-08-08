https://ria.ru/20250808/peterburg-2034253104.html
В Петербурге женщина убила своего ребенка
Жительница Петербурга зарезала своего ребенка, а затем покончила с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 08.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Петербурга зарезала своего ребенка, а затем покончила с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Предварительным следствием установлено, что 8 августа 2025 года в квартире одного из домов на улице Гаккелевской женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку", - говорится в сообщении. После этого женщина покончила с собой. Оба скончались на месте происшествия, уточняет ведомство. В пресс-службе городского главка СК добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В свою очередь пресс-служба прокуратуры города сообщила, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Кроме того, прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствующих совершению преступления.
