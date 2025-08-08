Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге женщина убила своего ребенка - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/peterburg-2034253104.html
В Петербурге женщина убила своего ребенка
В Петербурге женщина убила своего ребенка - РИА Новости, 08.08.2025
В Петербурге женщина убила своего ребенка
Жительница Петербурга зарезала своего ребенка, а затем покончила с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:55:00+03:00
2025-08-08T22:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Петербурга зарезала своего ребенка, а затем покончила с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Предварительным следствием установлено, что 8 августа 2025 года в квартире одного из домов на улице Гаккелевской женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку", - говорится в сообщении. После этого женщина покончила с собой. Оба скончались на месте происшествия, уточняет ведомство. В пресс-службе городского главка СК добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В свою очередь пресс-служба прокуратуры города сообщила, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Кроме того, прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствующих совершению преступления.
https://ria.ru/20250808/peterburg-2034095174.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщина убила своего ребенка

В Петербурге женщина зарезала своего ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жительница Петербурга зарезала своего ребенка, а затем покончила с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Предварительным следствием установлено, что 8 августа 2025 года в квартире одного из домов на улице Гаккелевской женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку", - говорится в сообщении.
После этого женщина покончила с собой. Оба скончались на месте происшествия, уточняет ведомство.
В пресс-службе городского главка СК добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
В свою очередь пресс-служба прокуратуры города сообщила, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Кроме того, прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствующих совершению преступления.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Петербурге завели дело на главу УК, напавшего на жильцов
Вчера, 10:54
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала