https://ria.ru/20250808/perspektivy-2034152414.html

Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере

Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере - РИА Новости, 08.08.2025

Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:43:00+03:00

2025-08-08T14:43:00+03:00

2025-08-08T14:48:00+03:00

индия

в мире

россия

николай патрушев

аджит довал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом."Обсуждены вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении Морской коллегии.

https://ria.ru/20250808/oborona-2034090637.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, в мире, россия, николай патрушев, аджит довал