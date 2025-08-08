Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
14:43 08.08.2025 (обновлено: 14:48 08.08.2025)
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом.
индия
в мире
россия
николай патрушев
аджит довал
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом."Обсуждены вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении Морской коллегии.
индия
россия
индия, в мире, россия, николай патрушев, аджит довал
Индия, В мире, Россия, Николай Патрушев, Аджит Довал
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере

Патрушев обсудил с Довалом перспективы сотрудничества РФ и Индии в морской сфере

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом.
"Обсуждены вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении Морской коллегии.
Индия склонна сотрудничать с Россией, а не с США, считает эксперт
ИндияВ миреРоссияНиколай ПатрушевАджит Довал
 
 
