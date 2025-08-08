https://ria.ru/20250808/perspektivy-2034152414.html
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом."Обсуждены вопросы, связанные с состоянием и перспективами российско-индийского взаимодействия в морской сфере", - говорится в сообщении Морской коллегии.
Патрушев обсудил с советником премьера Индии сотрудничество в морской сфере
Патрушев обсудил с Довалом перспективы сотрудничества РФ и Индии в морской сфере