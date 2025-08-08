https://ria.ru/20250808/peregovory-2034059111.html

"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией

"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией - РИА Новости, 08.08.2025

"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ

встреча путина и трампа — 2025

встреча путина с уиткоффом 6 августа

в мире

россия

сша

украина

рэй макговерн

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Западу придется сильно приукрасить действительность. У Украины нет никаких шансов на победу, и у Запада теперь есть шанс выйти из этой ситуации с чуть менее подмоченной репутацией, чем могло бы быть. Реалии на земле в пользу России, их уже не изменить", — сказал он.Экс-аналитик также отметил, что в интересы всех сторон входит завершение конфликта. По его словам, США и Европа разорены поставками на Украину, но открыто признавать свою слабость не хотят"Это очень важное событие само по себе. Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским. Сейчас в связи со всеми событиями у меня гораздо большие надежды, чем были ранее на протяжении многих месяцев", — заключил Макговерн.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

россия

сша

украина

2025

Новости

