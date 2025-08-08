Рейтинг@Mail.ru
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией - РИА Новости, 08.08.2025
05:08 08.08.2025
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией
встреча путина и трампа — 2025
встреча путина с уиткоффом 6 августа
в мире
россия
сша
украина
рэй макговерн
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Западу придется сильно приукрасить действительность. У Украины нет никаких шансов на победу, и у Запада теперь есть шанс выйти из этой ситуации с чуть менее подмоченной репутацией, чем могло бы быть. Реалии на земле в пользу России, их уже не изменить", — сказал он.Экс-аналитик также отметил, что в интересы всех сторон входит завершение конфликта. По его словам, США и Европа разорены поставками на Украину, но открыто признавать свою слабость не хотят"Это очень важное событие само по себе. Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским. Сейчас в связи со всеми событиями у меня гораздо большие надежды, чем были ранее на протяжении многих месяцев", — заключил Макговерн.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
встреча путина и трампа — 2025, встреча путина с уиткоффом 6 августа, в мире, россия, сша, украина, рэй макговерн
Встреча Путина и Трампа — 2025, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, В мире, Россия, США, Украина, Рэй Макговерн
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.
"Западу придется сильно приукрасить действительность. У Украины нет никаких шансов на победу, и у Запада теперь есть шанс выйти из этой ситуации с чуть менее подмоченной репутацией, чем могло бы быть. Реалии на земле в пользу России, их уже не изменить", — сказал он.
Экс-аналитик также отметил, что в интересы всех сторон входит завершение конфликта. По его словам, США и Европа разорены поставками на Украину, но открыто признавать свою слабость не хотят
"Это очень важное событие само по себе. Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским. Сейчас в связи со всеми событиями у меня гораздо большие надежды, чем были ранее на протяжении многих месяцев", — заключил Макговерн.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Встреча Путина и Трампа — 2025Встреча Путина с Уиткоффом 6 августаВ миреРоссияСШАУкраинаРэй Макговерн
 
 
