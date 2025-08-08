https://ria.ru/20250808/peregovory-2034059111.html
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией - РИА Новости, 08.08.2025
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:08:00+03:00
2025-08-08T05:08:00+03:00
2025-08-08T05:08:00+03:00
встреча путина и трампа — 2025
встреча путина с уиткоффом 6 августа
в мире
россия
сша
украина
рэй макговерн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволит решить насущные вопросы, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Западу придется сильно приукрасить действительность. У Украины нет никаких шансов на победу, и у Запада теперь есть шанс выйти из этой ситуации с чуть менее подмоченной репутацией, чем могло бы быть. Реалии на земле в пользу России, их уже не изменить", — сказал он.Экс-аналитик также отметил, что в интересы всех сторон входит завершение конфликта. По его словам, США и Европа разорены поставками на Украину, но открыто признавать свою слабость не хотят"Это очень важное событие само по себе. Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским. Сейчас в связи со всеми событиями у меня гораздо большие надежды, чем были ранее на протяжении многих месяцев", — заключил Макговерн.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20250808/proigrysh-2034051682.html
https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2034039965.html
https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_62506e6e4ba6b409037c536a15ec7e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа — 2025, встреча путина с уиткоффом 6 августа, в мире, россия, сша, украина, рэй макговерн
Встреча Путина и Трампа — 2025, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, В мире, Россия, США, Украина, Рэй Макговерн
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил о пользе встречи Трампа и Путина