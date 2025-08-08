https://ria.ru/20250808/pentagon-2034116561.html

CNN: Пентагон разрабатывает новую систему продажи оружия США для Украины

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи американского оружия Европе, которое может быть передано Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Министерство обороны также работает с НАТО над разработкой новой системы продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть предоставлено Украине. По сути этот механизм позволит создать банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для покупки оружия в США", - говорится в публикации. По данным телеканала, Украина будет направлять список желаемых вооружений и техники в НАТО. Как отмечается, затем главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов для продажи, прежде чем предоставлять списки европейским партнерам для потенциальной покупки. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

