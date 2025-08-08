https://ria.ru/20250808/pensiya-mvd-2034222294.html

Пенсия МВД в 2025 году: кому положена, как получить, размер выплат

Служба в правоохранительных органах отличается сложностью и напряженностью, и связана она со значительным риском. В связи с этим существует и определенная...

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Служба в правоохранительных органах отличается сложностью и напряженностью, и связана она со значительным риском. В связи с этим существует и определенная специфика выхода на оплачиваемый отдых для сотрудников полиции. Пенсия МВД, расчет, размеры и повышенные выплаты для пенсионеров в 2025 году — в материале РИА Новости.Пенсия МВДДля пенсионеров правоохранительных органов, силовых структур и, в частности, для бывших сотрудников МВД предусмотрены особые основания выхода на пенсию, а также размер и виды начислений.Порядок выплат для пенсионеров указанных категорий регулируется Законом №4468-I от 12 февраля 1993 года.Кому положенаПраво на получение пенсии МВД имеют бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые проходили службу на должностях рядового или начальствуюшего состава.Члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей также входят в круг получателей социальных гарантий, отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Надежда Капустина.Виды пенсии МВДЗаконодательство предусматривает три основных вида пенсионных выплат:Согласно статье 29 закона №4468-I, пенсию по потере кормильца могут получать нетрудоспособные члены семей, которые состояли на их иждивении.Возраст выхода на пенсию в МВДПо словам руководителя юридического отдела профсоюза "Новый Труд" Сергея Довгаля, для выхода сотрудников МВД на пенсию нет возрастного порога при условии, что они отслужили 20 и более лет.Также на пенсию можно выйти при достижении возраста 45 лет по состоянию здоровья.Если у человека за плечами смешанный стаж, состоящий не только из военной, но и гражданской службы, то в этом случае общий трудовой стаж должен равняться 25 годам. При этом есть условие — срок службы в МВД должен быть не менее 12,5 лет.Размер пенсииБазовая пенсия бывших сотрудников МВД составляет половину денежного довольствия."За каждый год службы сверх установленного минимума размер увеличивается на 3 %, но не может превышать восьмидесяти процентов довольствия", — уточняет Капустина.Расчет пенсииВеличина пенсионных выплат зависит от оклада, занимаемой должности, звания, надбавок за выслугу лет и других установленных выплат.Для вычисления размера пенсии следует определить основные показатели и вычислить из произведение, а именно:Для более удобного расчета пенсии МВД с учетом всех положенных надбавок можно воспользоваться онлайн-калькулятором.Таким образом база для начислений включает в себя оклад по должности, по званию и надбавки. При этом то, с какой части этой суммы будет рассчитываться пенсия, зависит от выслуги лет.Если сотрудник отработал минимальные 20 лет для выхода на пенсию, то в качестве базы берется 50% довольствия. Каждый последующий год на службе добавляет по 3%.Как отмечает Капустина, при расчете пенсии также учитываются следующие доплаты:• Пенсионеры МВД, достигшие 80 лет, получают фиксированную доплату в размере 100% от базовой части пенсии• Размер выплат по инвалидности зависит от группы инвалидности:• В 2025 году за каждого нетрудоспособного члена семьи (супруг, ребенок, родитель) пенсионеру МВД добавляется 3 200 рублей. Максимальное количество иждивенцев — три человека.• ветеранам боевых действий, принимавших участие в военных операциях: Сирии, Чечне и других "горячих точках" предусмотрена ежемесячная надбавка в 12,5 тысяч рублей.К особым категориям причислены также ликвидаторы аварий – Маяк, Чернобыль. Им положена доплата в 7 тысяч рублей, а Героям России 15 тысяч рублей.Как оформить пенсию МВДПри увольнении из органов внутренних дел необходимо подготовить рапорт и перечень некоторых документов.Куда обращатьсяДля того, чтобы оформить пенсию, необходимо обратиться в кадровые подразделения по месту последней службы. Руководитель органа должен будет оформить представление о назначении пенсии и направить документы в Социальный фонд России (СФР).Как отмечает Довгаль, заявление также можно подать через территориальный отдел Социального фонда России или на портале Госуслуги.Необходимые документыВ основной перечень документов входит:Также в определенных случаях могут потребовать медицинские заключения.СрокиПроцесс рассмотрения занимает, как правило, не более трех месяцев.Повышения и индексация пенсийИндексация пенсии МВД отличается от индексации гражданских пенсионеров, напоминает Капустина. При этом выплаты пенсионерам органов внутренних дел индексируются одновременно с увеличением денежного довольствия действующих сотрудников.Дополнительные повышения могут устанавливаться федеральными законами, а в субъектах с особыми климатическими условиями предусматриваются также и региональные доплаты.Изменения в 2025 годуКак сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Алексей Говырин, с 1 октября 2025 года пенсии для военных пенсионеров, включая бывших сотрудников МВД планируется проиндексировать на 7,6 процента.По словам депутата, изначальные планы по индексации всего на 4,5 процента изменились после анализа обновленных экономических данных.Также, согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, понижающий коэффициент пенсии увеличен с 89,83% до 93,59, что также приведет к увеличению выплат.Мнение экспертаКак отметила профессор Капустина, система пенсионного обеспечения МВД отражает специфику служебной деятельности и повышенные риски профессии. Льготные условия выхода на пенсию, указала она, компенсируют ограничения, связанные с характером службы, которая в первую очередь характеризуется ненормированным рабочим днем и работы в выходные и праздничные дни.По словам эксперта, важным направлением развития остается поддержание покупательной способности пенсий и их своевременная индексация в условиях экономических изменений.

