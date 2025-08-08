https://ria.ru/20250808/pashinjane-2034227034.html

Пашинян обсудил с Уиткоффом развитие двухсторонних отношений

Пашинян обсудил с Уиткоффом развитие двухсторонних отношений

2025-08-08T18:56:00+03:00

2025-08-08T18:56:00+03:00

2025-08-08T19:02:00+03:00

ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом развитие двусторонних стратегических отношений, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Собеседники обсудили вопросы развития армяно-американских стратегических отношений и дальнейшие шаги в этом направлении. Состоялся обмен мнениями о предстоящей в Белом доме встрече премьер-министра Армении и президента США, а также трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.

2025

