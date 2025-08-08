Рейтинг@Mail.ru
Пашинян обсудил с Уиткоффом развитие двухсторонних отношений
18:56 08.08.2025 (обновлено: 19:02 08.08.2025)
Пашинян обсудил с Уиткоффом развитие двухсторонних отношений
в мире
сша
армения
никол пашинян
дональд трамп
стив уиткофф
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом развитие двусторонних стратегических отношений, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Собеседники обсудили вопросы развития армяно-американских стратегических отношений и дальнейшие шаги в этом направлении. Состоялся обмен мнениями о предстоящей в Белом доме встрече премьер-министра Армении и президента США, а также трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
в мире, сша, армения, никол пашинян, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Армения, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом развитие двусторонних стратегических отношений, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Собеседники обсудили вопросы развития армяно-американских стратегических отношений и дальнейшие шаги в этом направлении. Состоялся обмен мнениями о предстоящей в Белом доме встрече премьер-министра Армении и президента США, а также трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
В мире, США, Армения, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
 
 
