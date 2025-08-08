https://ria.ru/20250808/otravlenie-2034214647.html

Более 20 слушателей института МВД в Казани попали в больницу с отравлением

КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Более 20 слушателей Казанского юридического института МВД России попали в больницу, проводится проверка произошедшего, сообщает вуз. Ранее в Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что более 15 полицейских отравились после ужина в столовой Казанского института МВД. После ужина у них начались тошнота, рвота, боли в животе, отмечалось в Telegram-каналах. "В период с 4 по 6 августа на базе Казанского юридического института МВД России проводились зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам среди слушателей факультета профессиональной подготовки. Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья", - говорится в сообщении. По информации вуза, 21 человек госпитализирован. "В настоящее время двое из них выписаны, 19 проходят лечение. Начальником Казанского юридического института МВД России генерал-майором полиции Фоатом Зиннуровым по данному факту назначено проведение служебной проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточняет институт.

