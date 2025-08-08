Рейтинг@Mail.ru
Более 20 слушателей института МВД в Казани попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/otravlenie-2034214647.html
Более 20 слушателей института МВД в Казани попали в больницу с отравлением
Более 20 слушателей института МВД в Казани попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 08.08.2025
Более 20 слушателей института МВД в Казани попали в больницу с отравлением
Более 20 слушателей Казанского юридического института МВД России попали в больницу, проводится проверка произошедшего, сообщает вуз. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:58:00+03:00
2025-08-08T17:58:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg
КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Более 20 слушателей Казанского юридического института МВД России попали в больницу, проводится проверка произошедшего, сообщает вуз. Ранее в Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что более 15 полицейских отравились после ужина в столовой Казанского института МВД. После ужина у них начались тошнота, рвота, боли в животе, отмечалось в Telegram-каналах. "В период с 4 по 6 августа на базе Казанского юридического института МВД России проводились зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам среди слушателей факультета профессиональной подготовки. Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья", - говорится в сообщении. По информации вуза, 21 человек госпитализирован. "В настоящее время двое из них выписаны, 19 проходят лечение. Начальником Казанского юридического института МВД России генерал-майором полиции Фоатом Зиннуровым по данному факту назначено проведение служебной проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточняет институт.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4dbb13320daac212bb13c4492dc70002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Более 20 слушателей института МВД в Казани попали в больницу с отравлением

В Казани госпитализировали 21 слушателя института МВД после ужина в столовой

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Более 20 слушателей Казанского юридического института МВД России попали в больницу, проводится проверка произошедшего, сообщает вуз.
Ранее в Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что более 15 полицейских отравились после ужина в столовой Казанского института МВД. После ужина у них начались тошнота, рвота, боли в животе, отмечалось в Telegram-каналах.
"В период с 4 по 6 августа на базе Казанского юридического института МВД России проводились зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам среди слушателей факультета профессиональной подготовки. Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья", - говорится в сообщении.
По информации вуза, 21 человек госпитализирован.
"В настоящее время двое из них выписаны, 19 проходят лечение. Начальником Казанского юридического института МВД России генерал-майором полиции Фоатом Зиннуровым по данному факту назначено проведение служебной проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего", - уточняет институт.
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах
3 февраля, 11:26
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала