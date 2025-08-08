https://ria.ru/20250808/oruzhie-2034160182.html

У России и Белоруссии достаточно оружия для ведения войны, заявил Лукашенко

россия

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, у России и Белоруссии достаточно оружия для ведения современной войны. "В России и Белоруссии достаточно ресурсов для того, чтобы мобилизоваться. В период ведения боевых действий это прежде всего военно-промышленный комплекс. Этого добра у нас хватает, и многое мы можем. Да, у вас в какой-то степени, может, больше передовых ракет, еще чего-то. Но того, что есть у нас, достаточно для ведения современной войны, в Украине - это точно… Чтобы мы на коленях стояли, этого нет и никогда не будет. Вы можете довести нас с Россией до мобилизации. Не надо нас заставлять мобилизоваться. Это 150 миллионов человек. Не надо, чтобы они мобилизовались", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого приводит Белта.

