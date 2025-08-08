Рейтинг@Mail.ru
У России и Белоруссии достаточно оружия для ведения войны, заявил Лукашенко
15:17 08.08.2025
У России и Белоруссии достаточно оружия для ведения войны, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, у России и Белоруссии достаточно оружия для ведения современной войны. РИА Новости, 08.08.2025
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, у России и Белоруссии достаточно оружия для ведения современной войны. "В России и Белоруссии достаточно ресурсов для того, чтобы мобилизоваться. В период ведения боевых действий это прежде всего военно-промышленный комплекс. Этого добра у нас хватает, и многое мы можем. Да, у вас в какой-то степени, может, больше передовых ракет, еще чего-то. Но того, что есть у нас, достаточно для ведения современной войны, в Украине - это точно… Чтобы мы на коленях стояли, этого нет и никогда не будет. Вы можете довести нас с Россией до мобилизации. Не надо нас заставлять мобилизоваться. Это 150 миллионов человек. Не надо, чтобы они мобилизовались", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого приводит Белта.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, у России и Белоруссии достаточно оружия для ведения современной войны.
России и Белоруссии достаточно ресурсов для того, чтобы мобилизоваться. В период ведения боевых действий это прежде всего военно-промышленный комплекс. Этого добра у нас хватает, и многое мы можем. Да, у вас в какой-то степени, может, больше передовых ракет, еще чего-то. Но того, что есть у нас, достаточно для ведения современной войны, в Украине - это точно… Чтобы мы на коленях стояли, этого нет и никогда не будет. Вы можете довести нас с Россией до мобилизации. Не надо нас заставлять мобилизоваться. Это 150 миллионов человек. Не надо, чтобы они мобилизовались", - сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, текст которого приводит Белта.
Лукашенко рассказал о подготовке к войне с Польшей и Прибалтикой
