Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ
Во время атаки украинских беспилотников в Сочи получило повреждение окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс, сообщил глава города Андрей Прошунин в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:31:00+03:00
2025-08-08T22:31:00+03:00
2025-08-08T22:37:00+03:00
СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. Во время атаки украинских беспилотников в Сочи получило повреждение окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс, сообщил глава города Андрей Прошунин в Telegram."Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет", — написал он.Прошунин добавил, что жильцам здания окажут помощь.На территории Сочи сегодня дважды объявляли режим угрозы атаки БПЛА.Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары беспилотниками по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ
