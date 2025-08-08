https://ria.ru/20250808/okno-2034251656.html

Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ

Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025

Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ

Во время атаки украинских беспилотников в Сочи получило повреждение окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс, сообщил глава города Андрей Прошунин в... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T22:31:00+03:00

2025-08-08T22:31:00+03:00

2025-08-08T22:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

сочи

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_0:45:1136:683_1920x0_80_0_0_edb4a0d93da43627b8937355698eebbf.jpg

СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. Во время атаки украинских беспилотников в Сочи получило повреждение окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс, сообщил глава города Андрей Прошунин в Telegram."Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет", — написал он.Прошунин добавил, что жильцам здания окажут помощь.На территории Сочи сегодня дважды объявляли режим угрозы атаки БПЛА.Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары беспилотниками по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.

https://ria.ru/20250808/reper-2034188129.html

сочи

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, украина