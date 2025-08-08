Рейтинг@Mail.ru
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 08.08.2025 (обновлено: 22:37 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/okno-2034251656.html
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2025
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ
Во время атаки украинских беспилотников в Сочи получило повреждение окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс, сообщил глава города Андрей Прошунин в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T22:31:00+03:00
2025-08-08T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_0:45:1136:683_1920x0_80_0_0_edb4a0d93da43627b8937355698eebbf.jpg
СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. Во время атаки украинских беспилотников в Сочи получило повреждение окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс, сообщил глава города Андрей Прошунин в Telegram."Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет", — написал он.Прошунин добавил, что жильцам здания окажут помощь.На территории Сочи сегодня дважды объявляли режим угрозы атаки БПЛА.Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары беспилотниками по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250808/reper-2034188129.html
сочи
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_10:0:1038:771_1920x0_80_0_0_8a72b1795c62726de9502e696f1ba508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, украина
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Украина
Мэр Сочи рассказал о последствиях атаки ВСУ

Окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс повреждено при атаке БПЛА

© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи | Перейти в медиабанкУказатель укрытия на Стене жилого дома в Сочи
Указатель укрытия на Стене жилого дома в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи
Перейти в медиабанк
Указатель укрытия на Стене жилого дома в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. Во время атаки украинских беспилотников в Сочи получило повреждение окно многоквартирного дома в поселке Дагомыс, сообщил глава города Андрей Прошунин в Telegram.
«
"Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации пострадавших нет", — написал он.
Прошунин добавил, что жильцам здания окажут помощь.
На территории Сочи сегодня дважды объявляли режим угрозы атаки БПЛА.
Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары беспилотниками по гражданским объектам в российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
Американский исполнитель Akon - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Известный американский рэпер стал свидетелем атаки дронов в Сочи
Вчера, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеСочиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала